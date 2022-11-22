Чи справді змішувати білки з жирами — гріх? Дієтолог розвіяв міфи про роздільне харчування

Багато сучасних дієт базуються на принципах комбінування їжі. Їхні прихильники вірять, що “неправильне” поєднання продуктів може погіршити стан здоров’я та спровокувати проблеми із травленням.

А ось “хороші” комбінації їжі допомагають схуднути та покращити самопочуття. Однак чи дійсно роздільне харчування має наукове підґрунтя?

Дієтолог Олег Швець пояснив виданню Obozrevatel, де правда, а де міфи про здорове харчування.

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Міф №1. Організм не може перетравлювати жири, вуглеводи та білки одночасно

Прихильники комбінованого харчування вважають, що не можна змішувати різні види білків, білки з жирами, крохмаль з білками, овочі та фрукти тощо. Оскільки різні групи продуктів мають суттєві відмінності.

Однак насправді травна система людини еволюціонувала на харчуванні з цільних продуктів, які майже завжди містять і білки, і жири, і вуглеводи.

Наприклад, овочі та зернові називають вуглеводами, але вони також містять кілька грамів білка на порцію. А м’ясо, яке вважають білковим продуктом, неодмінно містить хоча б трохи жиру. Тому наш організм звик перетравлювати змішану їжу.

Міф №2. Змішана їжа перешкоджає правильній роботі ферментів

Дехто думає, що вживання разом кількох видів продуктів (кислих, лужних і нейтральних) заважає виділенню та функціонуванню певних ферментів у нашій травній системі, які розщеплюють їжу.

Справді, для роботи ферментів, які продукує шлунок, необхідний певний рівень кислотності. При цьому різні ферменти вимагають різного pH.

Однак наш організм самостійно контролює діапазон pH в усіх частинах травного тракту. А тому вживання лужної чи кислої їжі суттєво не змінює рівень кислотності у травній системі.

Просто залежно від типу продуктів організм виробляє більше чи менше травних соків, щоб збалансувати рівень pH для оптимальної роботи ферментів.

Міф №3. Через неправильне поєднання продуктів їжа “бродить” у шлунку

Їжа перетравлюється з різною швидкістю. А тому прихильники роздільного харчування вважають, що вживання разом груп продуктів, які розщеплюються повільно та швидко, перенавантажує травну систему, негативно впливає на засвоєння поживних речовин та призводить до бродіння та гниття їжі.

У реальності все зовсім не так. Гниття можливе лише тоді, коли перетравлювати їжу починають бактерії. Але в шлунку кислотність завжди настільки висока, що жодні мікроорганізми там не виживають.

Єдине місце у травному тракті, де є трильйони бактерій — це товстий кишківник. Однак мікроорганізми, які там живуть, корисні. Вони ферментують залишки неперетравлених вуглеводів, зокрема клітковину, виділяють газ і коротколанцюгові жирні кислоти.

Останні зміцнюють імунітет, зменшують запалення, контролюють рівень цукру в крові та знижують ризик розвитку раку товстої кишки.

Міф №4. Роздільне харчування сприяє схудненню

У 2000 році науковці провели дослідження. Одна група учасників протягом шести тижнів харчувалась збалансовано, а інша — за правилами поєднання продуктів. При цьому всі люди вживали лише 1100 калорій на день.

У кінці експерименту всі учасники дослідження схуднули в середньому на шість-вісім кілограмів. З цього можна зробити висновок, що роздільне харчування не має жодних переваг над здоровою та збалансованою дієтою.

Загалом більшість принципів комбінування їжі розробили понад 100 років тому, коли знання про нутриціологію та біохімію були обмеженими.

Нині ж немає переконливих доказів, що правила роздільного харчування працюють. Навпаки — більшість з них суперечать науковим засадам фізіології травлення та метаболізму.

Якщо ж ти справді хочеш схуднути, але частенько переїдаєш, тобі може допомогти щоденник харчування. Читай детальніше, що це таке, як його вести та кому він потрібен.

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