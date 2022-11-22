Їжа та рецепти

Чи справді змішувати білки з жирами — гріх? Дієтолог розвіяв міфи про роздільне харчування

Олена Яковлєва, редакторка сайту 22 Листопада 2022, 20:30
Міфи про роздільне харчування - пояснює дієтолог
Фото: Pexels

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