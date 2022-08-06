Переїдаєш і не можеш схуднути? Спробуй завести щоденник харчування

Сучасна гастроіндустрія працює в режимі перевиробництва і здешевлює продукти менш корисними складниками. Тож на полицях магазинів є багато спокусливих смаколиків, які розбурхують апетит.

У світі, де з їжі зробили мистецтво, часом важко налагодити з нею здорові й гармонійні стосунки, які будуть корисними для організму та позитивно впливатимуть на тіло.

Часом можна й не помітити, як багато зайвого та шкідливого ми споживаємо. А ще — що їжа стає прихистком для емоцій.

Добре, що вихід є. Нутриціологиня Вікторія Добродій пропонує почати свій шлях до здорової харчової поведінки зі щоденника харчування.

Принцип щоденника харчування: переваги й недоліки

Щоденник харчування допомагає людям відслідковувати, що та скільки вони з’їли за день.

Як наслідок, можна позбутися розладу харчової поведінки або без зайвих зусиль дійти до цільової ваги.

За допомогою спостережень можна виявити, коли ми переїдаємо, коли недоїдаємо, а також, як певна їжа впливає на нас.

Наприклад, одна варіація поєднання продуктів наситила нас, додала енергії та зарядила на продуктивну роботу, а інша навпаки — швидко викликала повторний голод, знизивши когнітивні здібності.

Також дуже легко відслідкувати, на які продукти в тебе харчова непереносимість або алергія, адже до щоденника можна записувати не тільки емоції, а й відчуття в цілому.

Недоліків система не має, адже це цілком безпечний метод контрольованого харчування. Єдина незручність, яку треба здолати на початку, це звичка записувати все, що ти їси, і які відчуття з’являються опісля.

Кому треба вести щоденник харчування?

Отож систематизуємо. Тобі знадобиться щоденник харчування, якщо ти:

Хочеш побачити цілісну картину того, скільки чого ти їси. Прагнеш відійти від неусвідомленого поїдання — оскільки все потрібно записувати, подумаєш двічі, чи справді зголоднів(-ла), чи справді бажаєш з’їсти саме це. Бажаєш відслідковувати емоційні переїдання та проаналізувати ситуації, коли вони виникають. Маєш неприємні відчуття, наприклад, здуття.

Як вести щоденник харчування?

Користь цього методу очевидна. А тепер найцікавіше: як правильно вести щоденник і які саме пункти там мають бути прописані.

Головна порада — записуй усе й одразу.

Вказуй точну назву продукту та його кількість. Якщо додаєш олію до салату, це теж варто записати.

Аналізуй свій раціон та порівнюй з відчуттями. Запам’ятовуй розміри порцій, щоб потім знати свою норму на око.

Навіть якщо ти почуваєшся дискомфортно, записуючи бургер, тобі соромно чи є тягар провини, все одно пиши. Це може допомогти у майбутньому.

Записуй свої відчуття від їжі: як надовго вона тебе наситила, чи був дискомфорт, які емоції вона викликала.

Коли ти розберешся з тим, яку їжу тобі й твоєму організму подобається вживати, можна спробувати ввести у своє життя ще один цікавий метод. Читай, що таке планування харчування та для чого воно треба.

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