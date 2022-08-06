Переедаешь и не можешь похудеть? Попробуй завести дневник питания

Современная гастроиндустрия работает в режиме перепроизводства и удешевляет продукты менее полезными составляющими. Так что на полках магазинов есть много соблазнительных вкусностей, будоражащих наш аппетит.

В мире, где из еды сделали искусство, иногда трудно наладить с ней здоровые и гармоничные отношения, которые будут приносить организму пользу и положительно влиять на тело.

Порой можно даже не заметить, как много лишнего и бесполезного мы потребляем. А еще — что пища становится убежищем для эмоций.

Хорошо, что есть выход. Нутрициолог Виктория Добродий предлагает начать свой путь к здоровому пищевому поведению с дневника питания.

Принцип дневника питания: преимущества и недостатки

Дневник питания помогает людям отслеживать, что и в каких количествах они съели за день.

В результате можно избавиться от расстройства пищевого поведения или без лишних усилий дойти до целевого веса.

С помощью наблюдений можно обнаружить, когда мы переедаем, когда недоедаем, а также как некоторая пища влияет на нас.

К примеру, одна вариация сочетания продуктов насытила нас, прибавила энергии и зарядила на продуктивную работу, а другая наоборот — быстро вызвала повторный голод и уменьшила когнитивные способности.

Также очень легко отследить, на какие продукты у тебя пищевая непереносимость или аллергия, ведь можно записывать в дневник не только эмоции, но и общие ощущения.

Недостатков в этой системе нет, ведь это вполне безопасный метод контролируемого питания. Единственное неудобство, которое нужно побороть в начале — привычка записывать все, что ты ешь, и свои ощущения после этого.

Кому нужно вести дневник питания?

Итак, систематизируем. Тебе понадобится дневник питания, если ты:

Хочешь увидеть целостную картину того, сколько ты ешь. Хочешь отойти от неосознанного поедания — поскольку все нужно записывать, подумаешь дважды, действительно ли появился голод, действительно ли хочешь съесть именно это. Хочешь отслеживать эмоциональные переедания и анализировать ситуации, когда они возникают. Чувствуешь неприятные ощущения, например, вздутие.

Как вести дневник питания?

Польза этого метода очевидна. А теперь самое интересное: как правильно вести дневник и какие конкретные пункты там должны быть прописаны.

Главный совет — записывай все и сразу.

Укажи точное название продукта и его количество. Если добавляешь масло в салат, это тоже следует записать.

Анализируй свой рацион и сопоставляй с ощущениями. Запоминай размеры порций, чтобы потом знать свою норму на глаз.

Даже если ты чувствуешь себя дискомфортно, записывая бургер, тебе стыдно или есть чувство вины, все равно пиши. Это может помочь в будущем.

Записывай свои ощущения от еды: как надолго она тебя насытила, был ли дискомфорт, какие эмоции она вызывала.

Когда ты разберешься с тем, какую пищу тебе и твоему организму нравится употреблять, можно попытаться ввести в свою жизнь еще один интересный метод. Читай, что такое планирование питания и для чего оно нужно.

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