Переедаешь и не можешь похудеть? Попробуй завести дневник питания

Современная гастроиндустрия работает в режиме перепроизводства и удешевляет продукты менее полезными составляющими. Так что на полках магазинов есть много соблазнительных вкусностей, будоражащих наш аппетит.
В мире, где из еды сделали искусство, иногда трудно наладить с ней здоровые и гармоничные отношения, которые будут приносить организму пользу и положительно влиять на тело.
Порой можно даже не заметить, как много лишнего и бесполезного мы потребляем. А еще — что пища становится убежищем для эмоций.
Хорошо, что есть выход. Нутрициолог Виктория Добродий предлагает начать свой путь к здоровому пищевому поведению с дневника питания.
Дневник питания помогает людям отслеживать, что и в каких количествах они съели за день.
В результате можно избавиться от расстройства пищевого поведения или без лишних усилий дойти до целевого веса.
В результате можно избавиться от расстройства пищевого поведения или без лишних усилий дойти до целевого веса.
С помощью наблюдений можно обнаружить, когда мы переедаем, когда недоедаем, а также как некоторая пища влияет на нас.
К примеру, одна вариация сочетания продуктов насытила нас, прибавила энергии и зарядила на продуктивную работу, а другая наоборот — быстро вызвала повторный голод и уменьшила когнитивные способности.
Также очень легко отследить, на какие продукты у тебя пищевая непереносимость или аллергия, ведь можно записывать в дневник не только эмоции, но и общие ощущения.
Недостатков в этой системе нет, ведь это вполне безопасный метод контролируемого питания. Единственное неудобство, которое нужно побороть в начале — привычка записывать все, что ты ешь, и свои ощущения после этого.
Итак, систематизируем. Тебе понадобится дневник питания, если ты:
Польза этого метода очевидна. А теперь самое интересное: как правильно вести дневник и какие конкретные пункты там должны быть прописаны.
Главный совет — записывай все и сразу.
Главный совет — записывай все и сразу.
Когда ты разберешься с тем, какую пищу тебе и твоему организму нравится употреблять, можно попытаться ввести в свою жизнь еще один интересный метод. Читай, что такое планирование питания и для чего оно нужно.
А чтобы не пропустить интересные материалы, которые точно пригодятся, подписывайся на наш Telegram-канал.