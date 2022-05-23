Їжа та рецепти

Що таке планування харчування та як воно працює — розповідаємо про дієвий дієтологічний лайфхак

Вікторія Мельник, практикантка сайту 23 Травня 2022, 17:30
Харчування
Фото: Unsplash

Більше новин
Як судитимуть Путіна?
Спеціальний трибунал для головного злочинця РФ: де і як судитимуть Путіна?
Курси тактичної підготовки в Києві
Навчитися тримати зброю та накладати турнікет! У Києві провели Military Academy для цивільних
Благодійний концерт Друга Ріка
Легендарні хіти Другої Ріки у підземці: у Дніпрі розпочали серію благодійних концертів
Як відправити посилку в Польщу
Думаєш, як передати речі рідним за кордон? Розкажемо, як відправити посилку в Польщу
Дивитись більше

Матеріали по темі

Зелений борщ від Євгена Клопотенко
Традиційний і такий улюблений. Як приготувати зелений борщ за рецептом Євгена Клопотенка
Що приготувати на сніданок - 3 оригінальні рецепти
Експериментуй з вівсянкою та яйцями! Три оригінальних варіанти класичного сніданку від Джеймі Олівера
Як приготувати сирники? Прості рецепти сирників та пудингу
Прості рецепти пудингу та сирників з мінімальною кількістю інгредієнтів
Яку зелень посадити на балконі
Город для душі та здоров’я: яку зелень виростити на балконі

Відео
0:06:37
Як судитимуть Путіна?

Спеціальний трибунал для головного злочинця РФ: де і як судитимуть Путіна?
0:03:14
Курси тактичної підготовки в Києві
Навчитися тримати зброю та накладати турнікет! У Києві провели Military Academy для цивільних
0:03:01
Благодійний концерт Друга Ріка
Легендарні хіти Другої Ріки у підземці: у Дніпрі розпочали серію благодійних концертів
0:03:24
Дерусифікація Одеси
Дерусифікація Одеси: чому в місті не прибирають пам’ятники ворожим діячам та не перейменовують вулиці
0:05:24
Гостомелю нададуть статус міста
Гостомелю нададуть статус міста: чому це важливо для селища та як воно відновлюється після окупації
0:13:07
Медведчук розкрив схему закупівлі вугілля В ОРДЛО
Нарешті заговорив! Віктор Медведчук розкрив деталі схеми з закупівлі вугілля в ОРДЛО та вразив подробицями
0:04:10
Курс долара
Різкий стрибок долара та банкоматний туризм: що відбувається на валютному ринку України
0:03:25
В Україні зріс попит на електрокари
В Україні ажіотажний попит на електрокари. Чи насправді вигідно мати таке авто
0:05:03
Волонтерство на Чернігівщині
Українці не залишаться наодинці в скруті! Як на Чернігівщині на шкільному подвір’ї влаштували гуманітарний штаб
Актуальна карта бойових дій в Україні 20 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 травня
Більше відео
Як відправити посилку в Польщу
Читати далі
Думаєш, як передати речі рідним за кордон? Розкажемо, як відправити посилку в Польщу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь