Що таке планування харчування та як воно працює — розповідаємо про дієвий дієтологічний лайфхак

Відомо, що наше харчування безпосередньо впливає на зміни в нашому організмі. Щоб покращити самопочуття, деколи достатньо правильно харчуватися та слідкувати за режимами прийому їжі. Але існують ще деякі тонкощі та хитрощі, які можна об’єднати під назвою планування харчування.

Що таке планування харчування та для чого воно потрібне, розповіла дієтологиня, кандидат медичних наук Ольга Безугла.

Що таке планування харчування та які тонкощі потрібно знати?

Планування харчування — ефективний дієтологічний лайфхак, за допомогою якого можна:

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покращити здоров’я;

сформувати нові харчові звички;

збалансувати раціон;

зекономити час та кошти;

мінімізувати ризик переїдань.

З чого почати?

Модель харчування

Здорове харчування починається не з понеділка, а зі сніданку. Почни планувати сніданок, обід та вечерю, час прийомів їжі, проміжки між їжею, час останнього прийому їжі. Досягнувши регулярного харчування, тобі вдасться зменшиться потребу в перекусах та значно менше відчувати почуття голоду.

Логістика харчування

Розглянь свій графік на тиждень: де відбувається сніданок, з ким ти снідаєш, чи є можливість брати обід із собою, чи є можливість готувати щодня, чи ти купуєш продукти, чи замовляєш.

Меню на тиждень

Створи список надійних рецептів. На початку не час експериментувати, обери серед своїх перевірених сімейних рецептів декілька, які точно не підведуть.

Декілька порад про планування меню:

Відсортуй список рецептів за основними компонентами (вуглеводами та білками). Спробуй створити принцип харчового різноманіття. За можливості: два дні страви із курки, два дні — страви із яловичини, три дні — страви з риби. Те саме стосується гарнірів: гречка, рис, перлова крупа, картопля. Склади списки страв та продуктів. Коли ти знаєш, які страви будеш готувати, можливо детально сформувати списки продуктів та усіх необхідних інгредієнтів.

3. Проведи інвентаризацію кухні. Переглянь свої шафи, холодильник, морозильну камеру та комору, щоб дізнатися, які інгредієнти не потрібно купувати. Переглянь термін придатності продуктів. Якщо якісь із них потрібно вже використати — зосередься на пошуку рецептів, де їх можна застосувати.

4. Економне споживання. Спробуй спростити процес харчування: використовуй залишки їжі наступного дня або як нову страву. Також можна використовувати техніку, яка економить час приготування їжі: мультиварка, пароварка, кухонний комбайн. Не бійся використовувати напівфабрикати. Головне — підбирай якісні продукти.

5. Дотримуйся та вдосконалюй меню. Зроби покупки та почни готувати страви відповідно до свого плану меню. За потреби роби нотатки про те, що не спрацювало, а що вийшло ідеально. Також звертай увагу на сезонні рецепти: вони зазвичай більш корисні та дешеві.

До речі, не забувай урізноманітнювати своє меню зеленню — зараз саме сезон! А яку зелень ти можеш виростити власноруч у себе в горщику — читай у матеріалі.