“Заїдати” не варто: нутриціологиня пояснила, як пов’язані стрес та харчування

Будь-які стреси, тривожність, гіперзайнятість та надмірне фізичне навантаження завжди негативно позначаються на нашому травленні.
Як розповіла нутриціологиня, радниця UNICEF з питань харчування Анастасія Голобородько, у відповідь на стрес порушується вісь мозок-кишківник.
1. Надниркові залози викидають у кров адреналін і кортизол. Саме ці гормони стресу впливають на стан нашої мікрофлори.
Критерієм здоров’я кишківника є різноманітність мікрофлори (наявність різних пробіотиків). Тому важливо нормалізувати харчування в цілому.
У здорових людей ця бактеріологічна різноманітність велика, але під час стресу вона змінюється.
Як зазначила у своєму Instagram експертка:
Кишківник використовує те саме, що і головний мозок: павутину нейронних ланцюжків, нейропередавачі та різні білки. І продовжує функціонувати навіть тоді, коли зв’язок із ним та спинним мозком відсутній.
Кишківник використовує те саме, що і головний мозок: павутину нейронних ланцюжків, нейропередавачі та різні білки. І продовжує функціонувати навіть тоді, коли зв’язок із ним та спинним мозком відсутній.
Тобто, кишківник сам регулює відповідь протягом усього ШКТ — від стравоходу до кишківника та прямої кишки.
2. Порушується робота травного тракту.
Травлення — складний процес, для його регуляції існує окрема нейронна мережа, — говорить Анастасія Голобородько.
Травлення — складний процес, для його регуляції існує окрема нейронна мережа, — говорить Анастасія Голобородько.
Вона зауважує, травна нервова система відповідає за:
Стрес впливає на перистальтику (скорочення трубок, через які проходить харчова грудка) та їх роботу, а значить травні процеси порушуються і нормального засвоєння не відбувається.
У результаті, рух стінок кишківника порушується, їжа надовго затримується, недостатньо розщеплюється, скорочується секреція травних ферментів.
Не рідко це призводить до проблем із засвоєнням їжі та мальнутриції.
Мальнутриція — це стан, що є наслідком порушення надходження чи засвоєння харчових речовин.
Він призводить до зменшення частки безжирових тканин та клітин, порушення фізичних та когнітивних функцій, а також погіршення перебігу захворювання.
Проникність слизової оболонки підвищується, вона пропускає елементи, які в нормі не повинні потрапляти в кровотік.
Часто знижується рівень IgA. Відтак організм стає більш схильний до впливу вірусів і бактерій, а через пошкодження слизових оболонок ШКТ, страждає від запалення.
Все це призводить до езофагіту, печії, гастриту, коліту, СПК (синдром подразненого кишківника), застою жовчі, здуття. Пригніченої мікрофлори загалом.
Певно, тепер у тебе не залишиться жодних сумніві щодо того, як сильно харчування впливає на здоров’я нашої нервової системи та організму в цілому.
Існують навіть продукти, які позитивно впливають на психіку, а є ті, які обтяжують наш шлунок і роблять нас злими та дратівливими.
Цікаво? Тоді читай у нашому матеріалі, як їжа впливає на наш настрій.