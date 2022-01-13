“Заїдати” не варто: нутриціологиня пояснила, як пов’язані стрес та харчування

Будь-які стреси, тривожність, гіперзайнятість та надмірне фізичне навантаження завжди негативно позначаються на нашому травленні.

Як розповіла нутриціологиня, радниця UNICEF з питань харчування Анастасія Голобородько, у відповідь на стрес порушується вісь мозок-кишківник.

Як стрес впливає на процеси травлення?

1. Надниркові залози викидають у кров адреналін і кортизол. Саме ці гормони стресу впливають на стан нашої мікрофлори.

Критерієм здоров’я кишківника є різноманітність мікрофлори (наявність різних пробіотиків). Тому важливо нормалізувати харчування в цілому.

У здорових людей ця бактеріологічна різноманітність велика, але під час стресу вона змінюється.

Як зазначила у своєму Instagram експертка:

Кишківник використовує те саме, що і головний мозок: павутину нейронних ланцюжків, нейропередавачі та різні білки. І продовжує функціонувати навіть тоді, коли зв’язок із ним та спинним мозком відсутній.

Тобто, кишківник сам регулює відповідь протягом усього ШКТ — від стравоходу до кишківника та прямої кишки.

2. Порушується робота травного тракту.

Травлення — складний процес, для його регуляції існує окрема нейронна мережа, — говорить Анастасія Голобородько.

Вона зауважує, травна нервова система відповідає за:

механічне перемішування їжі;

координує скорочення кругової мускулатури та всіх сфінктерів (клапанів, що регулюють перехід вмісту з одного органа в інший — ред.) у кишківнику, щоб забезпечувати поступальне просування їжі;

підтримує різне біохімічне середовище та рівень кислотності всередині кожної секції травного тракту, забезпечуючи ферментам необхідні умови для їхньої роботи.

Стрес впливає на перистальтику (скорочення трубок, через які проходить харчова грудка) та їх роботу, а значить травні процеси порушуються і нормального засвоєння не відбувається.

У результаті, рух стінок кишківника порушується, їжа надовго затримується, недостатньо розщеплюється, скорочується секреція травних ферментів.

Не рідко це призводить до проблем із засвоєнням їжі та мальнутриції.

Мальнутриція: чим вона шкодить організму?

Мальнутриція — це стан, що є наслідком порушення надходження чи засвоєння харчових речовин.

Він призводить до зменшення частки безжирових тканин та клітин, порушення фізичних та когнітивних функцій, а також погіршення перебігу захворювання.

Проникність слизової оболонки підвищується, вона пропускає елементи, які в нормі не повинні потрапляти в кровотік.

Часто знижується рівень IgA. Відтак організм стає більш схильний до впливу вірусів і бактерій, а через пошкодження слизових оболонок ШКТ, страждає від запалення.

Все це призводить до езофагіту, печії, гастриту, коліту, СПК (синдром подразненого кишківника), застою жовчі, здуття. Пригніченої мікрофлори загалом.

Як зменшити негативний вплив стресу на процеси травлення?

Споживати їжу без гаджетів.

Виділити 20 спокійних хвилин на обід та на вечерю.

Заздалегідь подумати про те, які корисні продукти будуть у вашій тарілці.

Почати практикувати медитацію та дихальні практики.

Йога та інші немедикаментозні техніки подолання стресу, що передбачають фізичну активність.

Певно, тепер у тебе не залишиться жодних сумніві щодо того, як сильно харчування впливає на здоров’я нашої нервової системи та організму в цілому.

Існують навіть продукти, які позитивно впливають на психіку, а є ті, які обтяжують наш шлунок і роблять нас злими та дратівливими.

Цікаво? Тоді читай у нашому матеріалі, як їжа впливає на наш настрій.