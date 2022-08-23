Сезон от-от закінчиться! Які страви треба встигнути приготувати влітку

Літо вже наближається до кінця, а це означає закінчення овочевого сезону. Поки ще на ринку чи у супермаркеті можна придбати свіжі овочі та фрукти, треба ловити момент.

Нутриціологиня Анастасія Голобородько поділилася переліком страв, які ще можна встигнути приготувати влітку.

Літні страви: прості рецепти

Баклажан та солодкий перець на вугіллі

Овочі варто запекти, а потім зняти обгорілу шкірку. Додати оливкову олію та посолити.

Якщо ти не маєш змоги приготувати овочі на вулиці, підійде звичайна духовка, але тоді треба виставити максимальну температуру.

Кабачки

Найпопулярніша страва з кабачків — оладки. Нутриціологиня радить робити такі оладки основою сніданків та додавати в них яйце, а от про борошно — забути. Щоб кабачки менше розпадалися без борошна, треба відтискати зайву вологу, використовувати тоненьку лопатку та хорошу пательню.

Смажити кабачкові оладки без борошна — діло практики. Тому поки ти навчаєшся, можна використовувати нутове або лляне борошно.

Холодні салати з печеною картоплею

До салату треба додати охолоджену печену картоплю, цикорій, в’ялені оливки та свіжий часник. Заправити оцтом та гірчицею.

Салат з буряком

Змішати шпинат, інший листовий салат та тонко нарізаний свіжий буряк. Також можна додати ожину чи грейпфрут. Заправити сіллю й тахіні.

Паста з томатами

Зараз саме врожай помідорів. Деякі з них перестигають, але не варто їх викидати, бо можна приготувати смачну пасту.

Для соусу: домашня томатна паста, томлена три години, оливки, цедра лимона.

Веган-бургер

Можна зробити корисний вегетаріанський бургер із запеченими баклажанами. “Булочку” зробити з відвареного пшона, лісових грибів та цибулі. А баклажан використати як начинку.

Риба або м’ясо

Нутриціологиня радить приготувати на вугіллі рибу або дієтичне м’ясо та додати до них сезонні овочі: цвітну капусту, стручкову квасолю та кунжут.

Здорове харчування починається зі сніданку! Саме від нього залежить наше самопочуття протягом дня. Раніше Анастасія Голобородько дала кілька порад для здорових сніданків.

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