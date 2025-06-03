Смажені часникові стрілки: смачний рецепт літньої закуски

Стрілки на часнику — для багатьох небажана річ! Однак ті, хто люблять прості й смачні страви знають, що це ідеальний гарнір чи поживна закуска. У нашому матеріалі ділимося, як приготувати смажені часникові стрілки — домашній і легкий рецепт, який точно вийде!

Смажені часникові стрілки: смачний і простий рецепт приготування

Часникові стрілки — смачна закуска чи гарнір, який чудово поєднується з рибою, м’ясом чи птицею. Смажаться вони дуже швидко. Крім цього, смажені часникові стрілки можна готувати з різними інгредієнтами. Наприклад, додавати до них цибулю, моркву, помідори, гриби чи яйця.

Ще однією хитрістю, як смачно приготувати смажені часникові стрілки, є сметана. Смажити можна просто в ній разом з печерицями.

Універсальним та смачним рецептом є смажені часникові стрілки з фіолетовою цибулею, морквою та яйцем. Таку страву можна з’їсти без доповнень і мати заряд енергії.

Стрілки часнику можна смажити, тушкувати, маринувати та додавати до салатів. Це чудова літня страва!

Знадобиться

стрілки часнику — 10-12 шт.

фіолетова цибуля — 1 шт.

морква — 1 шт.

яйця — 1-2 шт.

вершкове масло — 70 г

спеції — на смак

Приготування

Часникові стрілки помий та наріж зручними шматочками. Нашинкуй цибулю або наріж її дрібними кубиками. Моркву наріж тонкими смужками або також кубиками. У сковорідку додай вершкове масло, розігрій. Смаж часникові стрілки з цибулею та морквою близько 10 хвилин. Яйця збий із сіллю та іншими спеціями. Вилий суміш у сковорідку до часникових стрілок. Смаж ще кілька хвилин до готовності. Перемішай усе лопаткою, додай спецій на смак. Під час подачі можна посипати смажені часникові стрілки зеленню чи насінням кунжуту.

Раніше ми ділилися рецептом часникових стрілок за корейським та грузинським рецептами.

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