Жареные чесночные стрелки: вкусный рецепт летней закуски

Стрелки на чесноке — для многих нежелательная вещь! Однако те, кто любят простые и вкусные блюда знают, что это идеальный гарнир или питательная закуска. В нашем материале делимся, как приготовить жареные чесночные стрелки — домашний и легкий рецепт, который точно получится!

Жареные чесночные стрелки: вкусный и простой рецепт приготовления

Чесночные стрелки — вкусная закуска или гарнир, который прекрасно сочетается с рыбой, мясом или птицей. Жарятся они очень быстро. Кроме этого, жареные чесночные стрелки можно готовить с разными ингредиентами. К примеру, добавлять к ним лук, морковь, помидоры, грибы или яйца.

Еще одной хитростью, как вкусно приготовить жареные чесночные стрелки, есть сметана. Жарить можно прямо в ней вместе с шампиньонами.

Универсальным и вкусным рецептом являются жареные чесночные стрелки с фиолетовым луком, морковью и яйцом. Такое блюдо можно съесть без дополнений и иметь заряд энергии.

Стрелки чеснока можно жарить, тушить, мариновать и добавлять в салаты. Это замечательное летнее блюдо!

Понадобится

стрелки чеснока — 10-12 шт.

10-12 шт. фиолетовый лук — 1 шт.

1 шт. морковь — 1 шт.

1 шт. яйца — 1-2 шт.

1-2 шт. сливочное масло — 70 г

70 г специи — по вкусу

Приготовление

Чесночные стрелки помой и нарежь удобными кусочками. Нашинкуй лук или нарежь его мелкими кубиками. Морковь нарежь тонкими полосками или кубиками. В сковороду добавь сливочное масло, разогрей. Жарь чесночные стрелки с луком и морковью около 10 минут. Яйца взбей с солью и другими специями. Вылей смесь в сковороду к чесночным стрелкам. Жарь еще несколько минут до готовности. Перемешай все лопаткой, добавь специи по вкусу. Для подачи можно посыпать жареные чесночные стрелки зеленью или семенами кунжута.

Раньше мы делились рецептом чесночных стрелок по корейскому и грузинскому рецепту.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.