Стиль жизни

Когда обрывать стрелки на чесноке — для хорошего урожая и здорового растения

Ирина Танасийчук, журналист сайта 05 июня 2026, 13:30 2 мин.
когда обрывать стрелки чеснока
Фото Pexels

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