Когда обрывать стрелки на чесноке — для хорошего урожая и здорового растения

Выращивание урожая – не только высадка в землю и полив, но и другие важные процессы. К примеру, при выращивании чеснока важно также вовремя обрезать стрелки.

А когда и как правильно обрывать стрелки на чесноке и понять, что время для этого пришло — читай в материале.

Когда обрывать стрелки на чесноке

Огородники с небольшим опытом по уходу за урожаем могут спросить, нужно ли обрывать стрелки на чесноке. Ведь, на первый взгляд, растение может выглядеть полностью здоровым и не требует никаких операций.

Но стрелки чеснока нужно обязательно удалять. Они высасывают соки из растения и мешают их нормальному росту. Чтобы получить хороший урожай, избавиться от них — важное условие.

Стрелки есть только у озимого чеснока, то есть у того, который высаживают осенью и оставляют зимовать в земле. Он начинает расти в начале июня, а к концу месяца на конце чеснока появляется цветок с семенами.

А из стрелок чеснока можно приготовить вкусное блюдо, которое можно подавать с мясом, рагу или есть под гарнир.

Обрезать стрелки чеснока следует со второй половины июня. Но ориентироваться можно и на внешний вид и созревание растения.

Как обрезать стрелки на чесноке

Обрезать стрелки рекомендуют ножницами, садовым секатором или ножом. Удалять их лучше на высоте 1 см от основания. Но стоит подождать несколько дней, а не обрезать сразу после появления. Если поторопиться, то на месте срезанных стрелок быстро вырастут новые.

Также важно то, как правильно обрывать стрелки на чесноке и при каких условиях это лучше делать. Их лучше подрезать в теплое солнечное утро, ведь тогда они хорошо подсохнут.

Это также снизит риск инфицирования растений и поможет чесноку быстро восстановиться. На следующий день после обрезки чеснок следует полить. Не стоит обрезать стрелки вечером или сразу после полива.

Но если хочется собрать семена чеснока на следующий год, можно не удалять стрелки на всех растениях. Тогда их можно оставить на нескольких из них до конца лета. В августе семена созреют и их можно будет собрать.

А как хранить чеснок после выкапывания — читай в нашем материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!