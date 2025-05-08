Когда лучше поливать огород утром или вечером: все, что нужно знать

В жизни человека, животного и растения очень важную роль играет вода. Без нее живой организм гибнет в короткий срок. Разные растения нуждаются в ее разном количестве. Все зависит от сорта, климата, влаголюбия. Кроме того, потребность растений в воде определяется их специфическими особенностями: строением надземных органов, мощностью корневой системы.

Подборка советов, когда лучше поливать огород, чтобы собрать хороший урожай — читай в нашем материале.

Когда лучше поливать огород: советы

В жаркое летнее время поливать растения следует лишь ранним утром или вечером, когда солнце уже не такое активное. Днем, под прямыми лучами, вода быстро испаряется, а влага на листьях может вызвать ожоги.

При прохладной погоде полив следует проводить утром или днем, чтобы до наступления вечера растения успели обсохнуть. Это помогает избежать появления грибковых болезней и сохранить здоровье насаждений.

Растения, нуждающиеся в обильном поливе

В период активного роста и формирования плодов в обильном поливе нуждаются: огурцы, кабачки и цукини, капуста (все виды), сельдерей, патиссоны, баклажаны, дыня, арбуз.

Огородные растения с умеренной потребностью во влаге

Умеренную потребность во влаге имеют помидоры, перец, свёкла, морковь, фасоль, горох, кукуруза, лук. При поливе этих овощей важно не пересушивать почву, но и не заливать.

Растения, выдерживающие незначительную влажность

Растения, которые не переносят застоя воды: чеснок, укроп, петрушка, базилик, картофель (особенно не любит чрезмерную влагу после всходов), редька, редис, салатные культуры (при условии частых дождей — без дополнительного полива).

Pexels

Как правильно поливать огород

Вода для полива должна иметь температуру не менее 18 градусов.

Большинство растений следует поливать непосредственно под корень, ведь влага на листьях может вызвать грибковые заболевания.

В начале, при высадке семян или рассады, достаточно лишь немного увлажнить верхний слой земли. Однако после укоренения растениям уже нужна более глубокая влага — иначе корневая система не разовьется должным образом.

В жаркие дни, чтобы уменьшить испарение влаги из почвы, следует прикрывать землю вокруг прихотливых растений опилками, соломой или другим материалом — это называется мульчирование.

После каждого полива обязательно следует разрыхлить почву, поскольку на ее поверхности образуется корка, которая мешает корням дышать. При этом важно не повредить тонкие корневые волокна — не обнажай их и не нарушай целостность.

Раньше мы рассказывали о том, как часто поливать огурцы в открытом грунте и теплице: правила полива в жару и пасмурную погоду.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.