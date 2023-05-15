Жара — больше не угроза! Как сделать капельный полив своими руками: подборка методов

Впереди жаркое лето, а значит, палящее солнце и сухость воздуха. Часто именно из-за этих причин гибнет урожай, ведь не всегда огородники могут поливать культуры. Но выход есть — автономный капельный полив.

Такая система часто спасает урожай, ведь поддерживает достаточную влагу в почве в засушливую и жаркую погоду, когда хозяев нет дома. А еще она значительно экономит воду по сравнению с традиционным поливом из шланга.

Можно приобрести автоматизированную систему, которая с помощью датчиков будет определять, достаточна ли влага почвы и при необходимости орошать его водой.

Автоматизированная система позволяет владельцам огорода жить в городе и при этом не потерять урожай. Также польза таких систем в том, что можно настроить частоту полива для каждой культуры отдельно.

Но, несмотря на все перечисленные плюсы, есть и минус — за систему и ее установку придется платить немалые деньги. Многим такие расходы не по карману, так что приходится импровизировать.

Принцип работы капельного полива понятен и прост, поэтому его можно сделать собственноручно даже тем, кто не учился на инженера. Читай, как сделать капельный полив из подручных материалов своими руками.

Кому подходит капельный полив: виды и расчет

Капельный полив лучше всего подойдет для томатов, лука, чеснока и другой зелени. Он поддерживает оптимальную влажность почвы, что помогает увеличить урожай на 30-40%.

Еще одним преимуществом является то, что оборудование не контактирует с растением, что охраняет его от появления пятен и плесени.

Существует три основных типа орошения: капельная лента, линия и трубка. Воспроизвести эти типы капельного орошения можно из подручных материалов: пластиковых бутылок, пластиковых труб или даже капельниц.

Но важен не только тип полива, но и его дозировка. Поэтому перед тем, как сделать капельный полив в домашних условиях, обрати внимание на разные нормы для садового участка, огорода и клумбы.

Для определения расхода нужно определить площадь, которую должно покрывать орошение, и умножить ее на среднюю водопотребность участка.

Пример газона, площадью 800 м². Водопотребность газона в нашем климате составляет около 4 мм. Расчет: 800 м² x 4 мм = 3200 мм/м² = 3200 литров = 3,2 м³ — объем рекомендуемого количества воды в день.

Как сделать капельный полив из бутылок: преимущества и инструкция

Полив из бутылок — наиболее экономное и простое решение. В создании капельного полива из бутылок есть ряд преимуществ:

ощутимая экономия воды;

низкая стоимость требуемых материалов системы и легкость в обслуживании;

корни получают теплую жидкость, ведь вода успевает нагреться под лучами солнца. Это помогает повысить урожайность;

уменьшается потребность в разрыхлении почвы вокруг растения;

универсальность: применение не зависит от типа почвы или способа выращивания овощей. Так что можно смело использовать систему в теплице и на огороде;

отсутствие затвердевшей земляной оболочки вблизи растения;

автономность. Благодаря такому поливу можно спокойно оставить грядку на 3-5 дней без присмотра.

Но есть и недостатки. Поскольку систему вряд ли удастся автоматизировать без специальных знаний, понадобится несколько десятков минут в день, чтобы наполнить емкости вручную.

Использовать такую систему придется утром и вечером. Ведь такой подход даст самые лучшие результаты орошения.

Капельный полив из бутылки: инструкция

Чтобы сделать капельный полив из бутылки, подготовь вместимость нужного тебе объема, острый предмет: ножницы, иглы или нож, тонкие трубки из ПВХ. А теперь просто придерживайся правильного алгоритма и все получится.

Внизу пластиковой бутылки емкостью 0,5-1,5 литра сделай 5-10 маленьких отверстий, через которые вода будет попадать в грунт.

Установи бутылки по периметру участка с интервалом до метра. Проделанные отверстия должны оказаться под землей, а горлышко бутылки — наверху.

Как сделать капельный полив из пластиковых труб: инструкция

Полив из пластиковых труб – лучший вариант для домашнего сада. Он предусматривает систему трубок разного диаметра с отверстиями, позволяющими воде медленно стекать в грунт.

Большинство рабочих элементов должно быть изготовлено из атмосферостойкого полиэтилена, срок службы которого должен быть не менее 2-5 лет. Иначе каждое отверстие будет быстро засоряться, а систему придется переустанавливать.

Капельные линии соединяются с подводящими воду трубами с помощью специальных муфт. Каналы транспортировки воды стабилизируются на земле пластмассовыми либо железными штифтами.

Что купить для капельного полива из труб

Для капельного полива из труб следует приобрести материалы и инвентарь:

Подготовь водораспределительные трубы, клапаны, муфты, гидравлическое оборудование. На небольшом участке земли достаточно канала 20-25 мм в диаметре.

Для устройства дренажного слоя под оросителями понадобится гравий. В траншеях шириной 30 см этот пласт должен быть высотой в 10 см.

При выборе автоматизированной установки придется покупать программируемый контроллер, подключаемый к датчику дождя или системе определения влажности грунта. Также полезным будет комплект электроклапанов, включающих питание на отдельных блоках полива.

Перед тем, как произвести капельный полив из пластиковых труб, важно позаботиться об инвентаре. Основное оборудование — лопата для копания и заполнения канавок. Понадобится также:

рулетка, проволока или веревка с крепежными колами;

строительные ножницы и ножовки для резки труб;

разводной ключ для соединения шлангов;

отвертка и гаечные ключи с открытым зевом для регулировки ирригационных устройств.

Монтаж

Теперь перейдем к монтажу линий. Проложи трубу вдоль траншеи. Сразу произведи распределение и соединение элементов, только после этого можно устанавливать систему в конкретные зоны.

Ножницами разрежь трубу в конкретном месте и, оттягивая гайки крепления, надень на конец трубы прокладки. Для надежного соединения вдави хомуты в разъем и затяни их поплотнее.

После этого останется только проверить систему. Перед жесткой фиксацией сетки из труб произведи тестовый запуск. Это позволит оценить, насколько равномерно распределено давление и устранить возможные протекания на отдельных участках.

Как сделать капельный полив из капельниц: инструкция

Системы этого типа можно питать как от водопровода, так и по емкости для дождевой воды. Дождевая вода имеет лучший pH и температуру, близкую к окружающей среде, что защищает растения от теплового удара.

На этапе проектирования важно правильно рассчитать длину шлангов и количество капельниц. Особая внимательность позволит избежать приобретения лишних блоков или нехватки материалов.

Для того чтобы сделать капельный полив, объедини и установи следующие элементы:

полиэтиленовая труба небольшого диаметра;

система со встроенными капельницами, которая размещается вокруг растений. Важно подобрать оптимальную жесткость капельной линии и зафиксировать ее в грунте специальной шпилькой;

редуктор. Устройство подключается непосредственно к линии распределения воды. Дополнительный элемент позволит снизить начальное давление в канале. В противном случае система может быть неэффективной;

фильтры. Из-за малого сечения эмиттеров канал засоряется уже после нескольких первых поливов;

Известно, что разные культуры нуждаются в разном поливе. Читай, как поливать лук, чтобы быстро рос и не гнил.

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