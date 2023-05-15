Жара — больше не угроза! Как сделать капельный полив своими руками: подборка методов

Вероника Кононенко, редактор сайта 15 мая 2023, 15:30
крапельний полив
Фото: Pexels

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