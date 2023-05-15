Жара — больше не угроза! Как сделать капельный полив своими руками: подборка методов

Впереди жаркое лето, а значит, палящее солнце и сухость воздуха. Часто именно из-за этих причин гибнет урожай, ведь не всегда огородники могут поливать культуры. Но выход есть — автономный капельный полив.
Такая система часто спасает урожай, ведь поддерживает достаточную влагу в почве в засушливую и жаркую погоду, когда хозяев нет дома. А еще она значительно экономит воду по сравнению с традиционным поливом из шланга.
Можно приобрести автоматизированную систему, которая с помощью датчиков будет определять, достаточна ли влага почвы и при необходимости орошать его водой.
Автоматизированная система позволяет владельцам огорода жить в городе и при этом не потерять урожай. Также польза таких систем в том, что можно настроить частоту полива для каждой культуры отдельно.
Но, несмотря на все перечисленные плюсы, есть и минус — за систему и ее установку придется платить немалые деньги. Многим такие расходы не по карману, так что приходится импровизировать.
Принцип работы капельного полива понятен и прост, поэтому его можно сделать собственноручно даже тем, кто не учился на инженера. Читай, как сделать капельный полив из подручных материалов своими руками.
Капельный полив лучше всего подойдет для томатов, лука, чеснока и другой зелени. Он поддерживает оптимальную влажность почвы, что помогает увеличить урожай на 30-40%.
Еще одним преимуществом является то, что оборудование не контактирует с растением, что охраняет его от появления пятен и плесени.
Существует три основных типа орошения: капельная лента, линия и трубка. Воспроизвести эти типы капельного орошения можно из подручных материалов: пластиковых бутылок, пластиковых труб или даже капельниц.
Существует три основных типа орошения: капельная лента, линия и трубка. Воспроизвести эти типы капельного орошения можно из подручных материалов: пластиковых бутылок, пластиковых труб или даже капельниц.
Но важен не только тип полива, но и его дозировка. Поэтому перед тем, как сделать капельный полив в домашних условиях, обрати внимание на разные нормы для садового участка, огорода и клумбы.
Для определения расхода нужно определить площадь, которую должно покрывать орошение, и умножить ее на среднюю водопотребность участка.
Для определения расхода нужно определить площадь, которую должно покрывать орошение, и умножить ее на среднюю водопотребность участка.
Пример газона, площадью 800 м². Водопотребность газона в нашем климате составляет около 4 мм. Расчет: 800 м² x 4 мм = 3200 мм/м² = 3200 литров = 3,2 м³ — объем рекомендуемого количества воды в день.
Полив из бутылок — наиболее экономное и простое решение. В создании капельного полива из бутылок есть ряд преимуществ:
Но есть и недостатки. Поскольку систему вряд ли удастся автоматизировать без специальных знаний, понадобится несколько десятков минут в день, чтобы наполнить емкости вручную.
Использовать такую систему придется утром и вечером. Ведь такой подход даст самые лучшие результаты орошения.
Чтобы сделать капельный полив из бутылки, подготовь вместимость нужного тебе объема, острый предмет: ножницы, иглы или нож, тонкие трубки из ПВХ. А теперь просто придерживайся правильного алгоритма и все получится.
Полив из пластиковых труб – лучший вариант для домашнего сада. Он предусматривает систему трубок разного диаметра с отверстиями, позволяющими воде медленно стекать в грунт.
Большинство рабочих элементов должно быть изготовлено из атмосферостойкого полиэтилена, срок службы которого должен быть не менее 2-5 лет. Иначе каждое отверстие будет быстро засоряться, а систему придется переустанавливать.
Капельные линии соединяются с подводящими воду трубами с помощью специальных муфт. Каналы транспортировки воды стабилизируются на земле пластмассовыми либо железными штифтами.
Для капельного полива из труб следует приобрести материалы и инвентарь:
Перед тем, как произвести капельный полив из пластиковых труб, важно позаботиться об инвентаре. Основное оборудование — лопата для копания и заполнения канавок. Понадобится также:
Теперь перейдем к монтажу линий. Проложи трубу вдоль траншеи. Сразу произведи распределение и соединение элементов, только после этого можно устанавливать систему в конкретные зоны.
Ножницами разрежь трубу в конкретном месте и, оттягивая гайки крепления, надень на конец трубы прокладки. Для надежного соединения вдави хомуты в разъем и затяни их поплотнее.
После этого останется только проверить систему. Перед жесткой фиксацией сетки из труб произведи тестовый запуск. Это позволит оценить, насколько равномерно распределено давление и устранить возможные протекания на отдельных участках.
Системы этого типа можно питать как от водопровода, так и по емкости для дождевой воды. Дождевая вода имеет лучший pH и температуру, близкую к окружающей среде, что защищает растения от теплового удара.
На этапе проектирования важно правильно рассчитать длину шлангов и количество капельниц. Особая внимательность позволит избежать приобретения лишних блоков или нехватки материалов.
На этапе проектирования важно правильно рассчитать длину шлангов и количество капельниц. Особая внимательность позволит избежать приобретения лишних блоков или нехватки материалов.
Для того чтобы сделать капельный полив, объедини и установи следующие элементы:
Известно, что разные культуры нуждаются в разном поливе. Читай, как поливать лук, чтобы быстро рос и не гнил.
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