Чем поливать лук, чтобы быстро рос и не гнил: простые советы

Лук является универсальным овощем, мы можем есть его круглый год. Используем в салатах, как дополнение к другим блюдам или же готовим отдельно, например, луковый суп. Кроме этого, замораживаем зеленый лук на зиму.

Сейчас уже начался сезон посадки лука. У некоторых огородников у растений уже пробиваются зеленые перья, которые можно использовать для салатов, заморозки или продажи. А вот кому-то не так везет, ведь лук растет медленно или портится.

Чтобы растение не гнило и быстро росло, нужно знать, чем поливать лук.

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Чем поливать лук для хорошего роста

Чтобы лук хорошо рос, его нужно поливать из смеси органических и минеральных удобрений. Чтобы приготовить смесь, нужно:

в ведро воды добавить стакан коровяка (можно использовать куриный помет или даже нашатырный спирт, но не более 55-60 мл на 8-10 литров воды);

перемешать смесь до однородности;

поливать полученной смесью грядки с луком.

Чем поливать лук, чтобы быстро рос

Всем хозяевам и хозяйкам хочется, что урожай сходил как можно скорее. Но если спешить и делать что-то не правильно можно навредить растению. Чтобы безопасно ускорить рост лука, нужно весной подкармливать почву азотными удобрениями.

Кроме того, можно использовать мочевину, но не более 25 г на 10 л воды.

Также надо следовать простому совету: перед тем как вносить удобрения в почву, где растет лук, грядку нужно хорошо увлажнить.

Чем поливать лук, чтобы он не гнил

Иногда из-за неправильного ухода или болезни лук начинает гнить. Это становится неприятным сюрпризом для любого огородника. Чтобы лук не гнил, нужно поливать его раствором соли.

Для приготовления раствора нужно взять один стакан соли на 10 л воды.

Также в грядки нужно подсыпать древесную золу, отпугивающую насекомых и личинок.

Чем поливать лук, чтобы не желтели перья

Наверное, каждый хозяин или хозяйка видели, как на луке желтеют листья. Если уже увидел(-а) желтые перья на луке, нужно их удалить, а затем обработать грядку раствором.

Для этого нужно:

в ведро воды добавить 10 мл йода и тщательно перемешать;

раствор смешать с чистой водой в пропорции 1:10;

новым раствором поливать грядки с луком.

Ранее мы рассказывали, после чего сажать лук весной и что сажать после него.

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