После чего сажать лук в открытый грунт: список культур

Лук высаживают чуть ли не на каждом дачном участке и огороде. Его выращивают в открытом грунте, а иногда — на балконе.

Но прежде чем сажать лук, нужно знать, после какой культуры это лучше делать. После чего сажать лук — читай в материале.

После чего лучше сажать лук весной: лучшие предшественники

Если разделить по семействах, можно выбрать, после чего сажать лук в открытый грунт:

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Бобовые (горох, фасоль, нут, чечевица). Кормовые (клевер, люцерна). Пасленовые (томаты, картофель, перцы, баклажаны). Тыквенные (огурцы, тыквы, кабачки). Зонтичные (морковь, сельдерей, петрушка, укроп, кинза, пастернак, тмин). Маревые (свекла, шпинат). Крестоцветные (капуста всех видов, редис, редька, репа).

После чего лучше не сажать лук: плохие предшественники

Огородники считают, что если каждый год высаживать на одном и том же месте культуры одного семейства, то со временем грунт сильно истощится. В нем будут накапливаться грибки и личинки вредителей (например, луковой мухи), которым подвержены растения данного семейства.

В итоге урожайность будет плохой, а культуры будут болеть и регулярно подвергаться воздействию вредителей.

Именно поэтому лук лучше не сажать после культур семейства луковые:

репчатый лук;

лук-шалот;

лук-порей;

чеснок.

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Как выбрать и подготовить посадочный материал 2023

Важно соблюдать следующие правила:

Луковицы должны быть около 3–4 см в диаметре. Вместе с тем нужно выделить маленькие луковицы диаметром не более 1 см. Варианты размером до 1,5 см отлично подходят для получения луковиц относительно внушительных объемов. Более крупный севок считается отличным решением для того, чтобы вырастить салатную зелень. Посадочный материал важно хранить в теплой комнате, где температура воздуха не превышает +20 °С. За месяц до посадки нужно положить луковицы в теплую локацию на ночь (например, возле батареи). После этого рекомендуется поставить лук в изначальные условия и не трогать в течение двух недель. Перед посадкой нужно еще раз внимательно осмотреть луковицы на наличие повреждений и выбросить неподходящие. За 10 часов до посадки можно поставить материал в емкость с теплой водой.

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