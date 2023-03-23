После чего сажать лук в открытый грунт: список культур

Лук высаживают чуть ли не на каждом дачном участке и огороде. Его выращивают в открытом грунте, а иногда — на балконе.
Но прежде чем сажать лук, нужно знать, после какой культуры это лучше делать. После чего сажать лук — читай в материале.
Если разделить по семействах, можно выбрать, после чего сажать лук в открытый грунт:
Огородники считают, что если каждый год высаживать на одном и том же месте культуры одного семейства, то со временем грунт сильно истощится. В нем будут накапливаться грибки и личинки вредителей (например, луковой мухи), которым подвержены растения данного семейства.
В итоге урожайность будет плохой, а культуры будут болеть и регулярно подвергаться воздействию вредителей.
Важно соблюдать следующие правила:
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