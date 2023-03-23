Після чого садити цибулю у відкритий ґрунт: список культур

Цибулю висаджують чи не на кожній дачній ділянці та городі. Її вирощують у відкритому ґрунті, а іноді — на балконі.
Але перш ніж садити цибулю, потрібно знати, після якої культури це краще робити. Після чого садити цибулю — читай у матеріалі.
Якщо розділити за родинами, можна вибрати, після чого садити цибулю у відкритий ґрунт:
Городники вважають, що коли щорічно висаджувати на тому самому місці культури одного сімейства, то згодом ґрунт виснажуватиметься. У ньому будуть накопичуватися грибки та личинки шкідників (наприклад, мухи цибулі), які схильні до рослин саме цього сімейства.
Як наслідок, врожайність буде поганою, а культури хворітимуть і їх регулярно вражатимуть шкідники.
Важливо дотримуватись таких правил:
Раніше ми розповідали, коли садити картоплю навесні — поради для гарного врожаю.
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