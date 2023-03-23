Після чого садити цибулю у відкритий ґрунт: список культур

Цибулю висаджують чи не на кожній дачній ділянці та городі. Її вирощують у відкритому ґрунті, а іноді — на балконі.

Але перш ніж садити цибулю, потрібно знати, після якої культури це краще робити. Після чого садити цибулю — читай у матеріалі.

Після чого краще садити цибулю навесні: найкращі попередники

Якщо розділити за родинами, можна вибрати, після чого садити цибулю у відкритий ґрунт:

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Бобові (горох, квасоля, нут, сочевиця). Кормові (конюшина, люцерна). Пасльонові (томати, картопля, перці, баклажани). Гарбузові (огірки, гарбузи, кабачки). Парасолькові (морква, селера, петрушка, кріп, кінза, пастернак, кмин). Мареві (буряк, шпинат). Хрестоцвітні (капуста всіх видів, редиска, редька, ріпа).

Після чого краще не садити цибулю: погані попередники

Городники вважають, що коли щорічно висаджувати на тому самому місці культури одного сімейства, то згодом ґрунт виснажуватиметься. У ньому будуть накопичуватися грибки та личинки шкідників (наприклад, мухи цибулі), які схильні до рослин саме цього сімейства.

Як наслідок, врожайність буде поганою, а культури хворітимуть і їх регулярно вражатимуть шкідники.

Саме тому цибулю краще не садити після культур сімейства цибулі:

ріпчаста цибуля;

цибуля-шалот;

зелена цибуля;

часник.

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Як вибрати та підготувати посадковий матеріал 2023

Важливо дотримуватись таких правил:

Цибулини мають бути близько 3–4 см у діаметрі. Водночас потрібно виділити маленькі цибулинки діаметром не більш як 1 см. Варіанти розміром до 1,5 см чудово підходять для отримання об’ємних голівок цибулин, а з більшої сіянки отримують зелень (пера). Посадковий матеріал важливо зберігати у теплій кімнаті, де температура повітря не перевищує +20 °С. За місяць до посадки потрібно покласти цибулинки у теплу локацію на ніч (наприклад, біля батареї). Після цього рекомендується поставити цибулю в початкові умови та не чіпати протягом двох тижнів. Перед посадкою потрібно ще раз уважно оглянути цибулини на наявність ушкоджень та викинути ті, які не підходять. За 10 годин до посадки можна поставити матеріал у ємність із теплою водою.

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