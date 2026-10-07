Стиль життя

Коли обрізати півонії на зиму: головні правила догляду

Вікторія Мельник, журналістка сайту 07 Жовтня 2026, 11:30 2 хв.
Коли обрізати півонії на зиму
Фото Pexels

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