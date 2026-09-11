Когда сажать лук на зиму: быстрые и проверенные методы посадки овоща

Лук, который сажают в осеннее время, называют озимым. Он растет зимой в земле и легко переносит холод.

Если посадить его до первых заморозков, то уже в июне можно собирать первый урожай.

Когда сажать лук на зиму и как это правильно делать — смотри в материале.

Когда сажать лук на зиму

Когда сажать лук на зиму в Украине? Овощ можно сажать как весной, так и осенью.

Но именно в осенний период сажать лук стало очень популярно. Когда сажать озимый лук? Ориентируйся по погоде. Он должен отрастить корни до первых заморозков.

Если ты посадишь его слишком рано, то лук может не выдержать тяжелые морозы. Лучше всего делать это в октябре или ноябре.

Перед посадкой лук нужно проверить на нюх. Если он будет пахнуть гнилью, то его лучше не садить.

Легкие луковки тоже лучше не сажать на зиму, так как они могли высохнуть.

Отбери средние луковки и поставь их в место, где будет тепло и не влажно. Так они хорошо подготовятся к посадке.

Как сажать лук на зиму: подготавливаем грядки

Этот овощ обожает солнце и теплую погоду. Именно поэтому его нужно сажать на самых солнечных грядках.

За несколько недель до посадки их нужно подготовить.

Удобри грядки компостом и древесной золой (по ведру на 1 м грядки). Перед тем, как сажать лук, перекопай землю, чтобы она стала рыхлой.

Когда сажать лук на зиму и как правильно это сделать: пошаговая инструкция

В первую очередь нужно отсортировать луковицы. Тот, на котором будет гниль или болезнь, выбрось. Луковицы сортируют, удаляя гнилые и больные. После этого подели их по диаметру:

1 см — на репку;

2 см — на репку и на перо;

3 см — на зелень.

Для этого подготовь бороздки (глубиной до 10 см). Между ними должно быть расстояние до 18 см. Закидывай луковки в углубление на расстоянии до 8 см.

Закрой землей и аккуратно разровняй.

После этого, до первого мороза мульчуй грядки соломой или опилками.

Когда сажать лук на зиму и как за ним ухаживать

После посадки, когда появится первый снег, накидывай его на грядки.

Так он убережет луковицы от ветра и мороза.

Весной нужно поливать грунт и внести удобрение. Лучше всего делать это древесной золой.

А еще читай о том, чем полезен лук и какой лучше есть: белый или синий.

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