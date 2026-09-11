Стиль жизни

Когда сажать лук на зиму: быстрые и проверенные методы посадки овоща

Анна Голишевская, редактор сайта 11 сентября 2026, 17:30 3 мин.
когда сажать лук на зиму
Фото Unsplash

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