Посевной календарь на ноябрь 2025 года: что еще можно посадить перед зимой

Даже приход поздней осени не останавливает огородные работы, и садоводам приходится балансировать в поисках хорошей погоды и благоприятных для полевых работ дней.

Заранее спланировать свой график поможет Лунный посевной календарь на ноябрь 2025 года. Читай и отмечай благоприятные и неблагоприятные для посадки растений дни.

Лунный посевной календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни для посадки

Температура постепенно понижается, дни становятся короче, возможны первые заморозки, но земля ещё не промёрзла — поэтому есть время завершить посадку озимых культур. Какие именно — смотри в нашем посевном календаре:

Озимый чеснок — 3–7, 10–14 ноября;

Лук-севок — 3–7, 10–14 ноября;

Сидераты (горчица, фацелия) — 13–15 ноября;

Зелень (шпинат, укроп, салаты, руккола, кинза, базилик) — 3–7, 22–30;

Луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы, гиацинты) — 3–7, 10–14;

Декоративные кустарники (розы, гортензии, барбарис) — 3–7, 22–30;

Виноград, клубника, актинидия, кампсис, спаржа — до 10 ноября;

Яблони, груши, смородина, крыжовник, малина — до того момента, пока почва не замёрзнет.

1, 8, 19–21 ноября — в этот период лучше избегать посадки и пересадки растений, так как энергия Луны не способствует росту.

Фазы Луны в ноябре 2025 года: график работ

Также можно проводить посадки, ориентируясь на фазы Луны — ниже приведён подробный обзор:

Полнолуние — пик 5 ноября, длится с 3 по 8 ноября.

В этот период Луна постепенно переходит от растущей к убывающей.

Это лучшее время для сбора урожая, заготовок, консервирования, обрезки сухих ветвей.

Последняя (третья) четверть — пик 12 ноября, длится с 9 по 18 ноября. Луна убывает.

Благоприятное время для прополки, обработки от вредителей, подготовки грядок и посадки озимых культур.

— пик 20 ноября, длится с 19 по 21 ноября. В это время энергия растений сосредоточена в корнях. Не рекомендуется сажать, пересаживать или обрезать растения. Первая четверть — пик 28 ноября, длится с 22 ноября по 3 декабря. Луна растёт.

Это наилучший период для посева зелени, подзимних культур и декоративных растений, которые тянутся вверх.

