Как часто поливать кабачки и когда это делать: утром или вечером

У каждого дачника есть свои огородные любимцы — растения, которые не требуют особого ухода, слишком дорогих удобрений и довольно неприхотливы к составу почвы. Как правило, именно на таких культурах новички учатся работать на земле.

Кабачок в этом плане просто уникален. Он настолько благодарен, что даст крутой результат, даже если вы впервые в жизни держите в руках тяпку. Но есть один нюанс, на котором прокалываются даже опытные хозяева — это правильный полив.

Как часто поливать кабачки в открытом грунте

Начнем с главного правила: кабачок не любит крайностей. Если ты устроишь на огороде болото или, наоборот, вспомните о грядке раз в две недели, хорошего результата не жди.

Ориентируйся на состояние земли: она всегда должна быть слегка влажной, но не превращенной в кисель.

Обычно стандартный режим — это два полива в неделю. Но не стоит делать это ежедневно. При ежедневном душе плоды начинают гнить еще крошечными, так и не успев вырасти. Тут важно почувствовать меру: земля должна дышать, а не задыхаться от избытка влаги.

Когда поливать кабачки утром или вечером и почему это важно

Время полива — это не просто ваше удобство, а вопрос здоровья растения. Так когда поливать кабачки утром или вечером? Лучший вариант — вечернее время, когда жара уже спала. Если лить воду в обед под палящим солцем, каждая капля на листьях сработает как маленькая линза, которая просто сожжет куст.

Также помни о температуре. Кабачок — фанат тепла, поэтому ему категорически не подходит ледяная вода из колодца. Лучше всего поставить на солнце большую бочку, чтобы вода отстоялась и нагрелась.

Для растения это будет как приятный теплый душ вместо шоковой терапии. Когда поливать кабачки теплой водой, они растут гораздо быстрее и меньше болеют.

Сколько воды вливать кабачкам в открытом грунте во время жары

Тут действует правило: лучше реже, но обильнее. Чтобы понять, сколько воды вливать кабачкам в открытом грунте, посмотрите на размер куста. Большому взрослому кусту в период формирования завязи может понадобиться от 5 до 8 литров за один раз.

Есть крутой лайфхак: после процедуры осторожно проверьте лопатой глубину влажности, только не повредите корни. Если земля мокрая на глубине около 50 сантиметров — ты все сделал правильно. Если же влажно только сверху, то растение останется жаждущим, и плоды будут расти медленно.

Когда на кустах уже видят первые овощи, аппетиты растения растут. В этот период важно знать, как часто надо поливать кабачки, чтобы они не выросли горькими или деревянными. Полив во время плодоношения можно увеличить до трех раз в неделю, если стоит сильная засуха.

Все же, самый простой способ — взять обычную литровую банку, зачерпывать воду из ведра и аккуратно выливать прямо под ствол. Плюс такого метода в том, что листовая пластина останется сухой. Это убережет кабачок от солнечных ожогов и грибковых болезней, которые очень любят влажные листья.

Самое главное — никогда не используй шланг с сильным напором. Во-первых, так вы не дадите воде прогреться. Во-вторых, сильная струя вымывает корни из почвы.

Также избегай полива в самый пик жары. Если придерживаться этих простых советов и знать, как часто поливать кабачки правильно, твой огород отблагодарит невероятным урожаем, который ты будешь собирать до самых холодов.

А если ты хочешь получить большой урожай и избежать такой проблемы, как пустоцвет на кабачках — читай о причинах появления пустоцветов и что делать, чтобы каждый цветок завязывал плод.

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