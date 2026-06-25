Стиль жизни Садоводство и огород

Как часто поливать кабачки и когда это делать: утром или вечером

Юлия Хоменко, редактор сайта 25 июня 2026, 18:30 4 мин.
Сколько раз в неделю нужно поливать кабачки
Фото Pexels

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