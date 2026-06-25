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Як часто поливати кабачки та коли це робити: вранці чи ввечер

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Червня 2026, 18:30 4 хв.
Скільки разів на тиждень потрібно поливати кабачки
Фото Pexels

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