Як часто поливати кабачки та коли це робити: вранці чи ввечер

У кожного дачника є свої городні улюбленці — рослини, які не вимагають особливого догляду, занадто дорогих добрив та досить невибагливі до складу грунту. Як правило, саме на таких культурах початківці вчаться працювати на землі.

Кабачок у цьому плані просто унікальний. Він настільки вдячний, що дасть крутий результат, навіть якщо ви вперше в житті тримаєте в руках сапку. Але є один нюанс, на якому проколюються навіть досвідчені господарі — це правильний полив.

Як часто поливати кабачки у відкритому грунті

Почнемо з головного правила: кабачок не любить крайнощів. Якщо ти влаштуєш на городі болото або, навпаки, згадай про грядку раз на два тижні, хорошого результату не чекай. Орієнтуйтеся на стан землі: вона завжди має бути злегка вологою, але не перетвореною на кисіль.

Зазвичай стандартний режим — це два поливи на тиждень. Але не варто робити це щодня. При щоденному душі плоди починають гнити ще малесенькими, так і не встигнувши вирости. Тут важливо відчути міру: земля має дихати, а не задихатися від надлишку вологи.

Коли поливати кабачки вранці чи у вечері та чому це важливо

Час поливу — це не просто ваша зручність, а питання здоров’я рослини. Тож коли поливати кабачки вранці чи у вечері? Найкращий варіант — вечірній час, коли спека вже спала. Якщо лити воду в обід під палючим сонцем, кожна крапля на листі спрацює як маленька лінза, яка просто спалить кущ.

Також пам’ятай про температуру. Кабачок — фанат тепла, тому йому категорично не підходить крижана вода з колодязя. Найкраще поставити на сонці велику бочку, щоб вода відстоялася і нагрілася.

Для рослини це буде як приємний теплий душ замість шокової терапії. Коли поливати кабачки теплою водою, вони ростуть набагато швидше і менше хворіють.

Скільки води вливати кабачкам у відкритому грунті під час спеки

Тут діє правило: краще рідше, але щедріше. Щоб зрозуміти, скільки води вливати кабачкам у відкритому грунті, подивіться на розмір куща. Великому дорослому кущу в період формування зав’язі потрібно від 5 до 8 літрів за один раз.

Є крутий лайфхак: після процедури обережно перевірте лопатою глибину вологості, тільки не пошкодьте коріння. Якщо земля мокра на глибині близько 50 сантиметрів — ти все зробив правильно. Якщо ж волого лише зверху, то рослина залишиться спраглою, і плоди будуть рости повільно.

Коли на кущах уже висять перші овочі, апетити рослини зростають. У цей період важливо знати, як часто треба поливати кабачки, щоб вони не виросли гіркими або дерев’яними. Полив під час плодоношення можна збільшити до трьох разів на тиждень, якщо стоїть сильна засуха.

Все ж, найпростіший спосіб — взяти звичайну літрову банку, зачерпувати воду з відра і акуратно виливати прямо під стовбур. Плюс такого методу в тому, що листова пластина залишиться сухою. Це вбереже кабачок від сонячних опіків та грибкових хвороб, які дуже люблять вологе листя.

Найголовніше — ніколи не використовуй шланг із сильним напором. По-перше, так ти не даєш воді прогрітися. По-друге, сильний струмінь вимиває коріння з грунту.

Також уникай поливу в самий пік спеки. Якщо дотримуватися цих простих порад і знати, як часто поливати кабачки правильно, твій город віддячить неймовірним урожаєм, який ти будеш збирати до самих холодів.

А якщо ти хочеш отримати великий врожай і уникнути такої проблеми, як пустоцвіт на кабачках — читай по причини появи пустоцвітів і що робити, щоб кожна квітка зав’язувала плід.

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