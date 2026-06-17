Стиль життя Їжа та рецепти

Чи можна їсти сирі кабачки: дізнайся про користь, можливі ризики та смачні ідеї страв

Ольга Петухова, редакторка сайту 17 Червня 2026, 13:00 4 хв.
чи можна їсти кабачки сирими
Фото Pexels

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