Чи можна їсти сирі кабачки: дізнайся про користь, можливі ризики та смачні ідеї страв

Чи знаєш ти, що звичний кабачок — це ботанічна ягода, яка в сирому вигляді може конкурувати з модними суперфудами?

Тренд на raw food відкрив нам сирі кабачки з нового боку, але чи корисно їсти їх — розбираємось у матеріалі.

Чи можна їсти сирі кабачки і яка від них користь

Одразу скажемо: так, сирі кабачки можна їсти, якщо ти здоровий (-а), любиш якісне повноцінне харчування і готовий (-а) до експериментів на кухні.

Адже сирий кабачок — просто мрія для тих, хто стежить за фігурою:

Калорійність: усього 17–24 ккал на 100 г (95% води). А порція салату діє як склянка води з електролітами.

усього 17–24 ккал на 100 г (95% води). А порція салату діє як склянка води з електролітами. Вітаміни: 200 г сирого кабачка дадуть майже половину добової норми вітаміну C, який частково руйнується під час термообробки. А вітамін С захищає зір, судини й покращує шкіру.

200 г сирого кабачка дадуть майже половину добової норми вітаміну C, який частково руйнується під час термообробки. А вітамін С захищає зір, судини й покращує шкіру. Мікроелементи: калій підтримує серце, магній заспокоює нерви, а клітковина м’яко очищує кишківник.

калій підтримує серце, магній заспокоює нерви, а клітковина м’яко очищує кишківник. Низький глікемічний індекс: завдяки цьому овоч корисний при діабеті.

Сирі кабачки — шкода

Сирий кабачок безпечний, але є правило: спочатку відкуси маленький шматочок, якщо відчуваєш гіркоту — негайно викидай!

Гіркий смак є ознакою кукурбітацинів — токсинів, які рослина виробляє через стрес (посуху чи спеку). Вони не руйнуються під час смаження чи варіння і викликають важке отруєння, так званий синдром токсичного гарбуза, що вражає печінку і шлунок. Причому понад 50% таких випадків фіксують саме через магазинні овочі, а не домашні.

Сирі кабачки протипоказані дітям до 5 років, вагітним, а також людям із гастритом, виразкою та хворобами нирок.

Для всіх інших здорових людей молодий цукіні (або звичайний кабачок) — це дуже корисний інгредієнт для літніх салатів.

Їсти сирі кабачки як тренд

Якщо ти долучаєшся до тих, хто вже наважився ввести сирий кабачок у свій повсякденний раціон, і підтримуєш модний тренд, лови шість простих і водночас незвичних рецептів.

Італійське карпаччо: Наріж молодий цукіні дуже тонкими прозорими кружальцями, виклади їх на пласку тарілку внахльост, щедро збризни оливковою олією та лимонним соком, а потім посип великою морською сіллю, пластівцями пармезану і жменею свіжої руколи.

Наріж молодий цукіні дуже тонкими прозорими кружальцями, виклади їх на пласку тарілку внахльост, щедро збризни оливковою олією та лимонним соком, а потім посип великою морською сіллю, пластівцями пармезану і жменею свіжої руколи. Zoodles (безглютенова паста): Наріж овоч довгими тонкими смужками за допомогою овочечистки для корейської моркви, змішай отримані шматочки з кількома ложками соусу песто, додай розрізані навпіл томати чері, свіже листя базиліку та жменю підсмажених кедрових горішків.

Наріж овоч довгими тонкими смужками за допомогою овочечистки для корейської моркви, змішай отримані шматочки з кількома ложками соусу песто, додай розрізані навпіл томати чері, свіже листя базиліку та жменю підсмажених кедрових горішків. Корейський салат із кунжутом: Наріж кабачок тонкими кружальцями, склади їх у глибоку миску та заправ сумішшю кунжутної олії, соєвого соусу, рисового оцту й половини подрібненого зубчика часнику, після чого додай дрібно нарізану зелену цибулю і щедро посип обсмаженим кунжутом.

Наріж кабачок тонкими кружальцями, склади їх у глибоку миску та заправ сумішшю кунжутної олії, соєвого соусу, рисового оцту й половини подрібненого зубчика часнику, після чого додай дрібно нарізану зелену цибулю і щедро посип обсмаженим кунжутом. Хрусткі палички з блакитним дипом: Розріж щільний овоч на брусочки приблизно 1×1×6 см, а для соусу розімни виделкою сир із блакитною пліснявою, змішай його з густим грецьким йогуртом і дрібкою солі, після чого можна їсти кабачкові палички з цим дипом як закуску до білого вина.

Розріж щільний овоч на брусочки приблизно 1×1×6 см, а для соусу розімни виделкою сир із блакитною пліснявою, змішай його з густим грецьким йогуртом і дрібкою солі, після чого можна їсти кабачкові палички з цим дипом як закуску до білого вина. Крем-карпаччо в ізраїльському стилі: Розклади свіжі тонкі слайси цукіні на блюді, полий їх густим соусом із тахіні, злегка розведеної водою та лимонним соком, і прикрась зверху теплим обсмаженим насінням кунжуту.

Розклади свіжі тонкі слайси цукіні на блюді, полий їх густим соусом із тахіні, злегка розведеної водою та лимонним соком, і прикрась зверху теплим обсмаженим насінням кунжуту. Детокс-смузі для літньої спеки: Поклади в блендер половину молодого кабачка, невелике яблуко та велику жменю свіжого шпинату, додай лимонний сік, трохи чистої води й кілька кубиків льоду, а потім збий усе до однорідної кремової консистенції.

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