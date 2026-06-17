Чи можна їсти сирі кабачки: дізнайся про користь, можливі ризики та смачні ідеї страв

Чи знаєш ти, що звичний кабачок — це ботанічна ягода, яка в сирому вигляді може конкурувати з модними суперфудами?
Тренд на raw food відкрив нам сирі кабачки з нового боку, але чи корисно їсти їх — розбираємось у матеріалі.
Чи можна їсти сирі кабачки і яка від них користь
Одразу скажемо: так, сирі кабачки можна їсти, якщо ти здоровий (-а), любиш якісне повноцінне харчування і готовий (-а) до експериментів на кухні.
Адже сирий кабачок — просто мрія для тих, хто стежить за фігурою:
- Калорійність: усього 17–24 ккал на 100 г (95% води). А порція салату діє як склянка води з електролітами.
- Вітаміни: 200 г сирого кабачка дадуть майже половину добової норми вітаміну C, який частково руйнується під час термообробки. А вітамін С захищає зір, судини й покращує шкіру.
- Мікроелементи: калій підтримує серце, магній заспокоює нерви, а клітковина м’яко очищує кишківник.
- Низький глікемічний індекс: завдяки цьому овоч корисний при діабеті.
Сирі кабачки — шкода
Сирий кабачок безпечний, але є правило: спочатку відкуси маленький шматочок, якщо відчуваєш гіркоту — негайно викидай!
Гіркий смак є ознакою кукурбітацинів — токсинів, які рослина виробляє через стрес (посуху чи спеку). Вони не руйнуються під час смаження чи варіння і викликають важке отруєння, так званий синдром токсичного гарбуза, що вражає печінку і шлунок. Причому понад 50% таких випадків фіксують саме через магазинні овочі, а не домашні.
Сирі кабачки протипоказані дітям до 5 років, вагітним, а також людям із гастритом, виразкою та хворобами нирок.
Для всіх інших здорових людей молодий цукіні (або звичайний кабачок) — це дуже корисний інгредієнт для літніх салатів.
Їсти сирі кабачки як тренд
Якщо ти долучаєшся до тих, хто вже наважився ввести сирий кабачок у свій повсякденний раціон, і підтримуєш модний тренд, лови шість простих і водночас незвичних рецептів.
- Італійське карпаччо: Наріж молодий цукіні дуже тонкими прозорими кружальцями, виклади їх на пласку тарілку внахльост, щедро збризни оливковою олією та лимонним соком, а потім посип великою морською сіллю, пластівцями пармезану і жменею свіжої руколи.
- Zoodles (безглютенова паста): Наріж овоч довгими тонкими смужками за допомогою овочечистки для корейської моркви, змішай отримані шматочки з кількома ложками соусу песто, додай розрізані навпіл томати чері, свіже листя базиліку та жменю підсмажених кедрових горішків.
- Корейський салат із кунжутом: Наріж кабачок тонкими кружальцями, склади їх у глибоку миску та заправ сумішшю кунжутної олії, соєвого соусу, рисового оцту й половини подрібненого зубчика часнику, після чого додай дрібно нарізану зелену цибулю і щедро посип обсмаженим кунжутом.
- Хрусткі палички з блакитним дипом: Розріж щільний овоч на брусочки приблизно 1×1×6 см, а для соусу розімни виделкою сир із блакитною пліснявою, змішай його з густим грецьким йогуртом і дрібкою солі, після чого можна їсти кабачкові палички з цим дипом як закуску до білого вина.
- Крем-карпаччо в ізраїльському стилі: Розклади свіжі тонкі слайси цукіні на блюді, полий їх густим соусом із тахіні, злегка розведеної водою та лимонним соком, і прикрась зверху теплим обсмаженим насінням кунжуту.
- Детокс-смузі для літньої спеки: Поклади в блендер половину молодого кабачка, невелике яблуко та велику жменю свіжого шпинату, додай лимонний сік, трохи чистої води й кілька кубиків льоду, а потім збий усе до однорідної кремової консистенції.
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