Чи можна їсти сирі печериці дітям та дорослим: важливі правила

Печериці — одні з найпопулярніших та найдоступніших грибів, у складі яких багато вітамінів, цінних речовин, органічних кислот та білків. Та чи можна їсти сирі печериці і як вони впливають на організм — читай в коментарі лікаря.

Чи можна їсти сирі печериці та з якого віку

Педіатр Олена Власова стверджує, що американська академія педіатрії не бачить перепон для введення в раціон дітей з 6 місяців печериць, які вирощені штучно. Вони мають бути приготовані й подрібнені. З 18 місяців дитині вже можна давати сирі шматочки печериць, але, звісно, завжди треба орієнтуватися на смакові пріоритети малюка.

Дітям не рекомендовано давати дикі гриби, адже це може призвести до харчового отруєння чи навіть смерті.

— Загалом, деякі медичні джерела стверджують, що печериці рекомендують їсти в сирому вигляді з 17 місяців. Однак моя індивідуальна думка щодо цього — краще взагалі не давати гриби дітям до 3-х років, — каже експертка.

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Чим корисні сирі шампіньйони

Ці гриби багаті вітамінами та мікроелементами. Саме вони потрібні для повноцінної роботи всіх систем організму. Печериці попри низьку калорійність, містять в собі багато білка.

Такий білок за кількістю амінокислот не поступається протеїнам тваринного походження. За його допомогою можна з легкістю підтримувати енергетичний баланс в клітинах тканин, якщо людина дотримується вегетаріанського або дієтичного харчування.

Як правильно вибрати печериці

Найкраще купувати шампіньйони, які вирощували у тепличних умовах. Адже вони безпечніші. Важливо також звертати особливу увагу на дату збору. Бо якщо перчиці стояли на прилавках супермаркету більше 2-х днів, то краще в сирому вигляді їх не споживати. Обирай пружні плоди, на яких немає видимих пошкоджень, фрагментів цвілі. В печериць не має бути відчутного та яскравого запаху.

Якщо ж ви вирішили самостійно відправитись по печериці, варто пам’ятати, що їх потрібно збирати тільки в екологічно чистих регіонах. Через те, що гриби поглинають і накопичують не тільки корисні речовини, але і важкі метали й канцерогени, їсти такі шампіньйони сирими доволі небезпечно. Тому їх краще термічно обробити.

Не можна збирати гриби біля промислових підприємств, трас, міських звалищ і АЗС, а також на краях полів, що обробляються гербіцидами.

Важливо також не сплутати печерицю з отруйною блідою поганкою. У поганки колір поверхні капелюшка має зеленуватий відтінок.

Яку кількість печериць можна їсти

Шампіньйони потрібно їсти в міру. Тобто, переїдати не варто. Це пов’язано з тим, що хітин, який міститься в печерицях, нешкідливий тільки в малих кількостях. Потрапляючи в організм у великих обсягах, ця речовина викликає різні захворювання травної системи. Наприклад, панкреатит і виразку.

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