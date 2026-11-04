Як зберігати корінь хріну на зиму, щоб можна було їсти і через пів року

Корінь хріну відомий не лише своїм гострим та пікантним смаком, а й унікальними лікувальними властивостями, тож не гріх запастися ним. Як зберігати хрін на зиму в домашніх умовах так, щоб він залишався гострим та ароматним до нового сезону — читай у матеріалі.

Як зберігати хрін на зиму: правила заготівлі

Аби хрін залишався свіжим якомога довше, його потрібно правильно заготувати. Зазвичай корінь викопують восени, неодмінно у суху погоду. Корінь струшують від зайвої землі та обрізають листяну частину. Лишають найкращі екземпляри довжиною 20-25 см.

Усі зіпсовані та пошкоджені корені можна викинути одразу, аби при зберіганні вони не гнили, й не псували сусідні. Не варто також промивати корені водою, просто треба покласти їх просохнути в помірно теплому місці приблизно на добу.

Після цього можна відправляти хрін на постійне місце зберігання. Загалом, існують різні методи, що дозволяють зберігати його свіжим довгий час: приміром, у холодильнику, погребі чи морозильній камері.

Як зберігати хрін на зиму у погребі

У погребі зберігати корінь хрону найзручніше у дерев’яних ящиках. Насипаємо на дно шар чистого вологого річкового піску і викладаємо на нього корені, щоб вони не торкалися один одного. Так можна викласти кілька шарів.

Щомісяця оглядаємо запаси, щоб вчасно прибрати зіпсовані екземпляри. Аби хрін не висихав, час від часу додаємо в ящик вологий пісок. До речі, так само — у ящику з піском — можна зберігати корені на балконі.

Зберігання хріну взимку в холодильнику та морозильній камері

У квартирі можна зберігати хрін у холодильнику. Для цього способу корені запаковуємо у харчову плівку, залишивши кілька дрібних отворів для вентиляції. У такому вигляді він може зберігатися близько 3 тижнів, якщо тримати пакет на полиці для овочів.

У морозилці можна значно продовжити термін зберігання хрону — десь до півроку. Очищуємо коріння та ріжемо невеликими кубиками, потім прибираємо зайву вологу рушником. Нарізаний хрін розфасовуємо по місткостях порційно або зберігаємо в морозилці в одному пакеті.

Зберігати корінь хрону на зиму можна шляхом заготовлення

у вигляді консервації: натираємо на дрібній тертушці, додаємо маринад: на склянку води по столовій ложці солі та цукру. Зберігаємо під капроновою кришкою до двох місяців у холодильнику;

натираємо на дрібній тертушці, додаємо маринад: на склянку води по столовій ложці солі та цукру. Зберігаємо під капроновою кришкою до двох місяців у холодильнику; у сушеному вигляді: нарізаємо хрін слайсами, викладаємо на деко та висушуємо у духовці чи електросушарці за температури 40-50 градусів. Далі перемелюємо на порошок блендером (або тремо на тертушці) і використовуємо для того, аби надати гостроти м’ясу та соусам.

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