Стиль життя Їжа та рецепти

Як зберігати корінь хріну на зиму, щоб можна було їсти і через пів року

Ольга Петухова, редакторка сайту 04 Листопада 2026, 19:00 3 хв.
Як зберігати хрін на зиму
Фото Unsplash

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