Як зберігати гарбузи взимку — найцінніші та найпоживніші плоди осені

Приходить осінь і на грядках дозріває багато овочів і фруктів. Виникає питання, як же їх зберігати в зимовий період? Саме від цього залежить, наскільки довго вони будуть давати нам вітаміни.

Гарбуз — овоч, який вважається просто скарбом за кількістю в ньому поживних речовин і з якого можна приготувати просто десятки страв. Поради та способи, як зберігати гарбузи взимку, щоб вони простояли аж до самої весни — у нашому матеріалі.

Чим корисний гарбуз

Гарбуз містить у своєму складі дуже багато необхідних для організму корисних речовин, вітамінів і мікроелементів. В його складі є кальцій, йод, натрій, магній, сірка, цинк, кобальт, фосфорна, лінолева і кремнієва кислоти, селен, вітаміни А, В1, В2, С, D, E, PP, T, K.

Необхідні організму речовини знаходяться в м’якоті, насінні та квітах. Відсутність крохмалю, холестерину і трансжирів — причина, завдяки якій гарбуз ідеально підходить для людей, що худнуть. Калорійність — 22 ккал на 100 г.

Гарбуз стане у пригоді при:

• очищенні організму від токсинів;

• лікуванні нирок, шлунково-кишкового тракту;

• захворюваннях серцево-судинної системи;

• неврологічних хворобах;

• артритах, остеохондрозах;

• безсонні.

Користь гарбуза для дітей:

вітамін D, необхідний для росту кісток дитячого організму;

вітамін K сприяє засвоєнню кальцію, потрібного для зміцнення кісток;

вітамін T допомагає в нарощуванні м’язової маси.

Гарбуз діткам можна вживати у вигляді пюре, рагу, оладок, супу.

Як же зберігати цей чудо-овоч зимою, щоб він радував нас до весни? Читай поради та перевірені способи зберігання.

Як зберігати гарбузи взимку

Якість зберігання гарбузів залежить від:

місця зберігання;

стану гарбуза і сорту;

способу зберігання.

Місцем зберігання може бути підвал, погріб, балкон, горище, веранда, льох, комора. Головне, щоб було сухо, темно і прохолодно. Кращими умовами вважаються температура повітря від 4 до 10°C і вологість 70%. Якщо вологість повітря вища, ніж треба — розкладають по приміщенню спеціальні поглиначі вологи: пресовану тирсу, сіль. Для тривалого зберігання найбільше підходять плоди великого або середнього розміру, добре дозрілі, сухі та з сухою плодоніжкою. Важливо відібрати гарбузи без значних пошкоджень. Сорти мають бути десертні, а не кормові. Кормові сорти бідні на вуглеводи, тому починають псуватися дуже швидко. Гарбузи слід класти на відстані один від одного на 10-15 см. Під них слід покласти зроблену з соломи підстилку, але найкраще на якесь підвищення (піддони, ящики), щоб вентиляція підтримувалася також знизу. Регулярно перевіряй стан гарбузів і своєчасно забирай ті, які почали псуватися. Якщо ти зберігаєш гарбузи в погребі, льосі, підвалі, то там попередньо проводять дезінфекцію приміщення (наприклад, обробляють стіни вапном), добре провітрюють його та висушують. Якщо є стелажі, гарбузи можна розміщувати на них так, щоб вони не торкались боками. Стелажі бажано вистелити папером або тирсою.

Тепер ти знаєш, як зберігати гарбузи. Наші поради допоможуть тобі аж до весни ласувати цими вітамінними “бомбами”.

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