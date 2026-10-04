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Як зберігати гарбузи взимку — найцінніші та найпоживніші плоди осені

Леся Манзюк, редакторка сайту 04 Жовтня 2026, 10:00 3 хв.
як зберігати гарбузи
Фото Unsplash

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