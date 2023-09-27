Чи можна їсти сирий гарбуз: основні лайфхаки при вживанні

Одним з найпопулярніших осінніх овочів є гарбуз. У ньому міститься велика кількість корисних вітамінів і мінералів, які необхідні нашому організму для нормального функціонування. Адже недарма цей овоч називають королем осені. Чи можна їсти сирий гарбуз та як правильно це робити — читай у матеріалі.
Педіатр Олена Власова стверджує, що гарбуз особливо багатий бета-каротином, каротиноїдом, а також має високий вміст вітаміну С і калію.
Високий вміст клітковини чудово сприяє роботі кишківника та покращує травлення.
Високий вміст клітковини чудово сприяє роботі кишківника та покращує травлення.
Гарбуз можна давати з 6 місяців дітям у приготовленому вигляді, або у вигляді пюре, коли з’являються молочні зуби.
Все частіше лікарі говорять про те, що з обережністю потрібно вживати гарбуз в сирому вигляді. Особливо — тим людям, які хворіють на запальні захворювання шлунково-кишкового тракту, а також тим, у кого є камені в жовчному міхурі й нирках. Важливо, що овоч славиться своєю жовчогінною дією і може провокувати утворення каменів.
Сирий овоч складніше переварити, тому дітям і літнім людям краще вживати його в обробленому вигляді.
Сирий овоч складніше переварити, тому дітям і літнім людям краще вживати його в обробленому вигляді.
Люди, які страждають на діабет, мають теж обмежити вживання як приготованого, так і сирого продукту. Через велику кількість гарбуза в таких людей може підвищитися цукор в крові.
Важливо розуміти, що корисними є не лише плід, а й насіння та квіти (хоча їх їсти не рекомендують). Овоч відрізняється своєю низькою калорійністю, тому його вважають хорошим дієтичним продуктом. Гарбуз не містить крохмалю. Також в плодах немає холестерину, трансжирів, цукру в ньому небагато, зате дуже багато корисної клітковини.
Якщо ти не хочеш їсти гарбуз у сирому вигляді, придивися до наступних страв:
Гарбуз може стати відмінною начинкою для млинців! Раніше ми розповідали, як приготувати млинці на воді, якщо нічого немає під рукою.
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