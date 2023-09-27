Чи можна їсти сирий гарбуз: основні лайфхаки при вживанні

Одним з найпопулярніших осінніх овочів є гарбуз. У ньому міститься велика кількість корисних вітамінів і мінералів, які необхідні нашому організму для нормального функціонування. Адже недарма цей овоч називають королем осені. Чи можна їсти сирий гарбуз та як правильно це робити — читай у матеріалі.

Чи можна їсти сирий гарбуз та зі скількох років

Педіатр Олена Власова стверджує, що гарбуз особливо багатий бета-каротином, каротиноїдом, а також має високий вміст вітаміну С і калію.

Високий вміст клітковини чудово сприяє роботі кишківника та покращує травлення.

Гарбуз можна давати з 6 місяців дітям у приготовленому вигляді, або у вигляді пюре, коли з’являються молочні зуби.

Зараз також дивляться

Кому не можна вживати сирий гарбуз

Все частіше лікарі говорять про те, що з обережністю потрібно вживати гарбуз в сирому вигляді. Особливо — тим людям, які хворіють на запальні захворювання шлунково-кишкового тракту, а також тим, у кого є камені в жовчному міхурі й нирках. Важливо, що овоч славиться своєю жовчогінною дією і може провокувати утворення каменів.

Сирий овоч складніше переварити, тому дітям і літнім людям краще вживати його в обробленому вигляді.

Люди, які страждають на діабет, мають теж обмежити вживання як приготованого, так і сирого продукту. Через велику кількість гарбуза в таких людей може підвищитися цукор в крові.

Читати на тему Смачне та корисне доповнення осіннього столу: як приготувати запіканку з гарбуза в домашніх умовах Ділимось рецептом смачної гарбузової запіканки.

Чим ще корисний гарбуз для організму людини

Важливо розуміти, що корисними є не лише плід, а й насіння та квіти (хоча їх їсти не рекомендують). Овоч відрізняється своєю низькою калорійністю, тому його вважають хорошим дієтичним продуктом. Гарбуз не містить крохмалю. Також в плодах немає холестерину, трансжирів, цукру в ньому небагато, зате дуже багато корисної клітковини.

Які страви можна готувати з гарбуза

Якщо ти не хочеш їсти гарбуз у сирому вигляді, придивися до наступних страв:

Гарбузовий суп. Для більшої поживності до нього можна додати олію. Гарбузові запіканки, пюре, креми. Гарбузовий сік або смузі із сирого гарбуза.

Гарбуз може стати відмінною начинкою для млинців! Раніше ми розповідали, як приготувати млинці на воді, якщо нічого немає під рукою.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.