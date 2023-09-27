Можно ли есть сырую тыкву: основные лайфхаки при употреблении

Одним из самых популярных осенних продуктов является тыква. В ней содержится большое количество полезных витаминов и минералов, необходимых нашему организму для нормального функционирования. Ведь не зря овощ называют королем осени. Можно ли есть сырую тыкву и как правильно это делать — читай в материале.
Педиатр Елена Власова утверждает, что тыква особенно богата бета-каротином, каротиноидом, а также в ней высокое содержание витамина С и калия. Высокое содержание клетчатки отлично способствует работе кишечника и улучшает пищеварение.
Тыкву можно давать с 6 месяцев детям в приготовленном виде, а сырую — в виде пюре, когда появляются молочные зубы.
Все чаще врачи говорят о том, что тыкву в сыром виде нужно употреблять с осторожностью. Особенно тем людям, которые болеют воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также тем, у кого есть камни в желчном пузыре и почках.
Важно, что овощ славится своим желчегонным действием и может провоцировать образование камней. Сырой овощ сложнее переварить, поэтому детям и пожилым людям лучше употреблять его в обработанном виде.
Важно, что овощ славится своим желчегонным действием и может провоцировать образование камней. Сырой овощ сложнее переварить, поэтому детям и пожилым людям лучше употреблять его в обработанном виде.
Люди, страдающие диабетом, должны также ограничить поедания как приготовленного, так и сырого продукта. Из-за большого количества тыквы у таких людей может повыситься сахар в крови.
Важно понимать, что польза содержится не только в плоде, но и в семенах и цветках (хотя их есть не рекомендуют). Овощи отличаются своей низкой калорийностью, поэтому считают хорошим диетическим продуктом. Тыква не содержит в себе крахмала. Также в ней нет холестерина, трансжиров, сахара в ней немного, зато очень много полезной клетчатки.
Если ты не хочешь есть тыкву в сыром виде, присмотрись к следующим блюдам:
Тыква может стать отличной начинкой для блинов! Ранее мы рассказывали, как приготовить блины на воде, если нет ничего под рукой.
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