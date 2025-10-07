Нужно ли чистить маслята перед варкой и жаркой — разбираемся раз и навсегда

Нужно ли чистить маслята

В целом у сторонников очистки грибов есть свои аргументы — рассмотрим их сильные и слабые стороны.

Мифы о токсинах в кожице маслят: некоторые грибники считают, что в кожице есть слабые ядовитые вещества, которые придают горечь и могут вызвать расстройство желудка. Но научных доказательств этому нет. Лёгкий послабляющий эффект может проявиться только как реакция организма на сам гриб, но точно не на его кожицу.

Возраст грибов: большинство грибников считают, что чистить нужно только большие грибы, а у молодых кожицу оставлять. Но ведь она одинаковой толщины, и в таком разделении нет смысла.

Красивый вид: маслята после чистки выглядят аккуратнее в маринаде или супчике. Действительно, кожура может немного отслаиваться при варке или жарке, и это портит внешний вид. Но на самом деле бульон из неочищенных грибов получается более наваристым, а маринад — более желеобразным. Последнее, правда, нравится не всем.

Привычка: "Все всегда чистят маслята", — так говорят те, кто придерживается кулинарных традиций. Если ты из таких — лучше готовь грибы без кожуры.

Итак, подытожим: многие опытные грибники и кулинары считают, что снимать кожицу — это лишняя работа, без серьёзной пользы.

Кожица маслят выполняет защитную функцию, и после тщательного мытья и правильного приготовления она ничем не вредит.

Но чистить тоже можно и стоит, если есть такое желание. Помимо традиционного способа снятия кожуры ножом или жёсткой губкой, есть ещё один — с помощью бланширования.

Как почистить маслята с помощью бланширования: лайфхак

Хорошо промой грибы под проточной водой. Опусти маслята в кипящую воду на 2–3 минуты, постоянно помешивая. Откинь на дуршлаг и промой холодной водой.

Этот метод позволяет быстро, не испачкав руки, убрать основной мусор и песок. Кожица легко отслаивается сама, правда, не у всех грибов на сто процентов. Но ручная чистка становится проще, а часто уже и не требуется.

