Быстро и очень вкусно: рецепт маринованных маслят

Консервированные маслята — одна из лучших пикантных закусок, которую можно сделать легко и просто. А еще — достойное украшение любого праздничного стола.
Мариновать маслята необходимо строго по рецепту. Как приготовить маринованные маслята — читай в материале.
Маслят обладают удивительным лесным ароматом, свежестью и сочностью, за это гриб любят многие люди.
Маслят обладают удивительным лесным ароматом, свежестью и сочностью, за это гриб любят многие люди.
Но многих он и отталкивает своей липкой жирной пленкой на грибной шляпке.
Перед тем как готовить маслята, их необходимо хорошенько промыть и убрать из шапочки весь жир.
Перед тем как готовить маслята, их необходимо хорошенько промыть и убрать из шапочки весь жир.
Если этого не сделать, то блюда с маслятами будут горчить.
Если у тебя потемнели пальцы от чистки маслят, очисти кожу уксусом.
Намочи руки раствором на минуту и вымой с мылом.
Намочи руки раствором на минуту и вымой с мылом.
Если руки остаются темными, воспользуйся пемзой.
Мариновать грибы нужно тогда, когда они еще горячие.
Разложи их шумовкой в стерилизованные банки.
Разложи их шумовкой в стерилизованные банки.
В каждую банку нужно налить маринад до края.
Банки надо герметично закрыть и поставить вверх дном.
Банки надо герметично закрыть и поставить вверх дном.
Так их быстрее можно остудить. Когда грибы будут готовы, поставь их в кладовку. Ровно через три недели их можно будет есть.
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