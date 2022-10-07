Быстро и очень вкусно: рецепт маринованных маслят

Консервированные маслята — одна из лучших пикантных закусок, которую можно сделать легко и просто. А еще — достойное украшение любого праздничного стола.

Мариновать маслята необходимо строго по рецепту. Как приготовить маринованные маслята — читай в материале.

Маслят обладают удивительным лесным ароматом, свежестью и сочностью, за это гриб любят многие люди.

Но многих он и отталкивает своей липкой жирной пленкой на грибной шляпке.

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Перед тем как готовить маслята, их необходимо хорошенько промыть и убрать из шапочки весь жир.

Если этого не сделать, то блюда с маслятами будут горчить.

Маринованные маслята: ингредиенты

грибы маслята — 1 кг

укроп — 30 г

сахар — 1 ст. л.

соль — 1, 5 ст. л.

перец горошком — 1 ч. л.

лавровый лист — 3 шт.

уксус — 30 мл

гвоздика — 3 шт.

душистый перец — 6 шт.

Маринованные маслята: подготовка к приготовлению грибов

перебери свежие грибочки, убери из них ветки, траву и листья, червивые и старые маслят выбрасывай;

чистые грибы положи в большую миску и залей теплой водой на 10 мин;

после этого очисти шапки грибов свежей губкой для мытья, чтобы избавиться от всех соринок;

на ножках убери следы грязи и вымой приставшую землю.

Если у тебя потемнели пальцы от чистки маслят, очисти кожу уксусом.

Намочи руки раствором на минуту и вымой с мылом.

Если руки остаются темными, воспользуйся пемзой.

Как приготовить маринованные маслята: инструкция пошагово

Провари грибы. Для этого нужно положить маслята в большую кастрюлю и налить побольше воды, грибы должны плавать в ней свободно. Кастрюлю поставь на сильный огонь. Доведи грибы до кипения и провари еще 7-8 мин. Когда грибы сварятся, откинь их на дуршлаг и прополощи под холодной водой. Литр воды налей в чистую кастрюлю. Доведи воду до кипения и добавь в нее грибы. В воду с маслятами необходимо добавить гвоздику, укроп, перец, лавровый лист, сахар и соль. Довари маслята. Когда снова начнется кипение, убавь огонь до минимума. Грибы нужно варить на маленьком огне еще полчаса. После этого добавь в грибы уксус. Перемешай и провари 7-10 мин.

Как мариновать маслята: процесс закрытия грибов на зиму

Мариновать грибы нужно тогда, когда они еще горячие.

Разложи их шумовкой в стерилизованные банки.

В каждую банку нужно налить маринад до края.

Банки надо герметично закрыть и поставить вверх дном.

Так их быстрее можно остудить. Когда грибы будут готовы, поставь их в кладовку. Ровно через три недели их можно будет есть.

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