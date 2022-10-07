Швидко і дуже смачно: рецепт маринованих маслюків

Консервовані маслюки — одна з найкращих пікантних закусок, яку можна зробити легко і просто. А ще — гідна окраса будь-якого святкового столу.

Маринувати маслюки треба строго за рецептом. Як приготувати мариновані маслюки — читай у матеріалі.

У маслюків є чудовий лісовий аромат, свіжість та соковитість, за що цей гриб люблять багато людей.

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Але багатьох він відштовхує своєю липкою жирною плівкою на грибній шапочці.

Перед тим як готувати маслюки, їх необхідно добре промити і прибрати з шапочки весь жир.

Якщо цього не зробити, то страви з маслюками гірчитимуть.

Мариновані маслюки: інгредієнти

гриби маслюки — 1 кг

кріп — 30 г

цукор — 1 ст. л.

сіль — 1, 5 ст. л.

перець горошком — 1 ч. л.

лавровий лист — 3 шт.

оцет — 30 мл

гвоздика — 3 шт.

запашний перець — 6 шт.

Мариновані маслюки: підготовка до приготування грибів

Перебери свіжі грибочки, прибери з них гілки, траву та листя, червиві і старі маслюки викидай;

чисті гриби поклади у велику миску і залий теплою водою на 10 хв;

після цього очисти шапки грибів свіжою губкою для миття, щоб позбутися усього сміття;

на ніжках прибери сліди бруду і вимий землю, що пристала.

Якщо у тебе потемніли пальці від чищення маслюків, очисти шкіру оцтом.

Намочи руки розчином на хвилину і вимий з милом.

Якщо руки залишаються темними, скористайся пемзою.

Як приготувати мариновані маслюки: інструкція покроково

Проварити гриби. Для цього потрібно покласти маслюки у велику каструлю і налити побільше води, гриби мають плавати у ній вільно. Каструлю поставити на сильний вогонь. Доведи гриби до кипіння та провари ще 7-8 хв. Коли гриби зваряться, відкинь їх на друшляк і прополощи під холодною водою. Літр води налий у чисту каструлю. Доведи воду до кипіння та додай до неї гриби. У воду з маслюками необхідно додати гвоздику, кріп, перець, лавровий лист, цукор та сіль. Довари маслюки. Коли знову почнеться кипіння, зменш вогонь до мінімуму. Вари гриби на маленькому вогні ще півгодини. Після цього додай до грибів оцет. Перемішай та провари 7-10 хв.

Як маринувати маслюки: процес закриття грибів на зиму

Маринувати гриби слід тоді, коли вони ще гарячі. Розклади їх шумівкою у стерилізовані банки.

У кожну банку потрібно налити маринад до краю.

Банки треба герметично закрити і поставити догори денцями.

Так їх скоріше можна охолодити. Коли гриби будуть готові, постав їх у комору.

Рівно за три тижні їх можна буде їсти.

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