Швидко і дуже смачно: рецепт маринованих маслюків

Консервовані маслюки — одна з найкращих пікантних закусок, яку можна зробити легко і просто. А ще — гідна окраса будь-якого святкового столу.
Маринувати маслюки треба строго за рецептом. Як приготувати мариновані маслюки — читай у матеріалі.
У маслюків є чудовий лісовий аромат, свіжість та соковитість, за що цей гриб люблять багато людей.
Але багатьох він відштовхує своєю липкою жирною плівкою на грибній шапочці.
Але багатьох він відштовхує своєю липкою жирною плівкою на грибній шапочці.
Перед тим як готувати маслюки, їх необхідно добре промити і прибрати з шапочки весь жир.
Якщо цього не зробити, то страви з маслюками гірчитимуть.
Якщо у тебе потемніли пальці від чищення маслюків, очисти шкіру оцтом.
Намочи руки розчином на хвилину і вимий з милом.
Намочи руки розчином на хвилину і вимий з милом.
Якщо руки залишаються темними, скористайся пемзою.
Маринувати гриби слід тоді, коли вони ще гарячі. Розклади їх шумівкою у стерилізовані банки.
У кожну банку потрібно налити маринад до краю.
У кожну банку потрібно налити маринад до краю.
Банки треба герметично закрити і поставити догори денцями.
Так їх скоріше можна охолодити. Коли гриби будуть готові, постав їх у комору.
Так їх скоріше можна охолодити. Коли гриби будуть готові, постав їх у комору.
Рівно за три тижні їх можна буде їсти.
Раніше ми розповідали, як приготувати баклажани по-сицилійськи.
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