Кожну зиму питання, що можна покласти в годівничку для синичок, стає актуальним. Адже зимові морози та сніг позбавляють комахоїдних птахів звичної їжі, тому правильна підгодівля допомагає їм вижити у найхолодніший період року.

Про те, чим годувати синичок узимку та які продукти можуть їм зашкодити, читай далі.

Чим годувати синичок узимку

Українське товариство охорони птахів пояснює, що зимова підгодівля має бути регулярною. Це пов’язано з тим, що процес травлення в птахів відбувається швидко й енергійно, тому вони постійно потребують їжі

Взимку, не встигнувши протягом короткого дня добути собі необхідну кількість поживи, птахи залишаються на ніч напівголодними і, не дочекавшись дня, гинуть, – наголошують в УТОП.

Синиці, які й інші дрібні птахи, потребують особливої уваги. Взимку через швидкий обмін речовин і короткий світловий день вони витрачають колосальну кількість енергії на пошук їжі, тому правильна підгодівля може врятувати їм життя.

Що люблять їсти синички

Природній раціон синиць складається з різних комах, гусені, павуків та личинок. Однак узимку ці птахи споживають як комах, так і рослинну їжу. Через те, що в холодну пору знайти їжу стає складніше, синиці частіше шукають насіння та плоди.

Згідно з рекомендаціями, Королівського товариства захисту птахів (RSPB), у годівничку можна сміливо класти такі продукти:

насіння соняшнику, гарбуза, кавуна, дині або дикорослих рослин;

різні види горіхів (волоські або арахіс), але вони мають бути без добавок;

ягоди та фрукти;

несолоне сало.

Якою крупою можна годувати синиць

Синицям не слід давати звичайні сухі крупи (такі як рис чи гречка), оскільки вони не перетравлюються належним чином у їхньому організмі.

У RSPB радять насипати вівсяні пластівці без цукру.

У рекомендаціях Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді вказано, що зимуючих птахів можна також годувати овсом та просом.

Втім варто пам’ятати, що основою зимового меню синиць лишається насіння, горіхи та ягоди.

Які продукти можуть нашкодити синицям

Українське товариство охорони птахів застерігає від використання таких продуктів:

солоного та смаженого насіння;

рису та пшона;

гречаної та ячмінної круп;

хліба, особливо житнього;

чипсів, сухариків та інших магазинних снеків;

будь-яких солодких продуктів.

Також здоров’ю синиць можуть зашкодити сіль, спеції та різноманітні добавки.

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