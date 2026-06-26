Чим годувати гусей влітку та взимку: правильний раціон

Вирощування водоплавної птиці — це ціле мистецтво, яке починається з розуміння потреб твого стада. Тож, чим годувати гусей, щоб вони росли здоровими, давали якісне м’ясо та великі яйця. Попри те, що ці птахи вважаються невибагливими, їхній раціон має бути збалансованим і продуманим.

Чим годувати гусей влітку: пасовища та основа раціону

Побутує думка, що завдяки густому пуху ці птахи зовсім не бояться холодів. Це правда лише наполовину. За даними сайту Milari гуси справді можуть витримувати морози до -10 °C, а при належному догляді їм і -30 °C не завада. Проте є один критичний нюанс — вони терпіти не можуть вогкість.

Якщо в пташнику занадто волого, пір’я моментально забруднюється і злипається. У такому стані пуховий шар перестає виконувати свою захисну функцію. Підстилка в сараї швидко мокріє, через що у птиці мерзнуть ноги. Це дуже небезпечний стан, який призводить до хвороб і навіть загибелі поголів’я. Тому сухе приміщення та товстий настил із соломи чи тирси — це перша умова успіху.

Якщо ти хочеш, щоб твоя птиця була продуктивною, варто детально розібратися, чим можна годувати гусей у різні пори року. Влітку все просто: основну масу їжі становить зелена трава на пасовищах. Проте кожній особині потрібно близько 2 кг такої маси на добу.

Окрім випасу, до раціону обов’язково додають:

Коренеплоди: картоплю, буряк та турнепс (до 1 кг на добу). Зернові суміші: ячмінь, овес та пшеницю (до 300 г). Бобові та кукурудзу для енергії. Мінеральні добавки: крейду, черепашник та пісок з дрібними камінцями, які необхідні для перетравлення їжі.

Чим годувати гусей в домашніх умовах взимку

Коли пасовищний сезон закінчується, виникає питання, чим годувати гусей в домашніх умовах під час холодів. У цей період птицю зазвичай годують двічі на день: вранці дають вологі мішанки з овочів та каш, а ввечері — сухе зерно.

Цікавим варіантом для зимівлі є теплиці з полікарбонату. Вони добре тримають світло і захищають від протягів. На підлогу кладуть високий шар підстилки (до пів метра), яку періодично оновлюють. Досвідчені фермери радять посипати настил суперфосфатом раз на 10 днів, щоб уникнути запаху аміаку. Навіть у морози гусей треба випускати на прогулянку на 1-2 години, попередньо очистивши майданчик від снігу.

Чим не можна годувати гусей та чого варто уникати

Існує суворий перелік того, чим не можна годувати гусей, якщо ви не хочете зашкодити їхньому здоров’ю. Перш за все, це плісняве зерно та зіпсовані кухонні відходи. Також небезпеку становлять отруйні трави на пасовищах, такі як пасльонові або лютик.

Окрім прямої заборони, є продукти, якими не варто годувати гусей у великих обсягах. Наприклад, свіже жито може викликати здуття, тому його краще замінити вівсом. Також не варто зловживати кукурудзою перед початком сезону яйцекладки, адже це призведе до ожиріння, і гуски перестануть нестися.

Чим можна годувати гусенят для швидкого росту

Особливої уваги потребує молодняк. Від того, чим годувати гусенят у перші дні життя, залежить їхній імунітет. Спочатку їм дають подрібнені варені яйця, змішані з дрібною крупою. З третього дня вводять зелень — кропиву або молоду траву.

Розмірковуючи над тим, чим можна годувати гусенят для швидкого набору маси, зверніть увагу на вологі мішанки на сироватці або кислому молоці. Вже з місячного віку гусенята починають активно рости, тому їм додають у раціон кісткове борошно та забезпечують доступ до води, де вони можуть знайти ряску — справжню вітамінну бомбу.

Іноді виникає потреба в інтенсивному наборі ваги. Для цього гусей поміщають у невеликі загони, що обмежує їхню активність. Примусовий прикорм дозволяє значно збільшити масу тіла за короткий термін. Птицю годують спеціальними кульками з борошна різних видів: кукурудзяного, вівсяного та пшеничного з додаванням солі.

Турбота про птахів не обмежується лише власним подвір’ям. Влітку, під час активного випасу гусей, ти можеш знайти на землі безпорадного стрижа. Щоб бути готовим до такої зустрічі та знати, як надати правильну допомогу, поцікався також, чим годувати стрижа.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!