Найпопулярніші імена в Україні 2026: які імена найчастіше обирають батьки

Вибір імені для малюка — це завжди хвилюючий ритуал, у якому переплітаються сімейні традиції, сучасні тренди та мрії батьків про щасливе майбутнє своєї дитини.

Міністерство юстиції України підбило підсумки першого півріччя, визначивши, якими були найпопулярніші імена в Україні за цей період. Статистика свідчить про цікаве поєднання стабільності та потягу до екзотики.

Найпопулярніші імена в Україні 2026: хто очолив рейтинг

Попри те, що мода на імена постійно змінюється, деякі варіанти роками тримають першість. Аналізуючи дані за перші шість місяців року, можна чітко побачити, які найпопулярніші імена в Україні 2026 року батьки обирали найчастіше. Географія поширення цих імен охоплює фактично всі регіони країни.

У жіночому рейтингу золото впевнено тримає Софія, а серед хлопчиків лідирує Артем. Проте конкуренція в першій десятці дуже висока.

Які найпопулярніші імена в Україні 2026 року обирали для дівчаток та хлопчиків

Якщо ти плануєш поповнення в родині й хочеш знати, які варіанти зараз на піку моди, зверніть увагу на цей список. До ТОП-10 жіночих імен, за даними Мін’юсту, увійшли:

Софія, Злата та Мілана;

Емілія, Анна й Анастасія;

Поліна, Марія, Соломія та Єва.

Серед чоловічих імен батьки найчастіше надавали перевагу таким варіантам:

Артем, Олександр і Матвій;

Максим, Тимофій та Богдан;

Давид, Ярослав, Роман і Дмитро.

Цікаво, що в списку поруч із класичними іменами (як-от Ганна чи Дмитро) все міцніше закріплюються такі варіанти, як Давид та Соломія, що свідчить про повернення до архаїчних корінних традицій.

Попри загальну тенденцію, багато батьків прагнуть підкреслити унікальність своєї дитини з перших днів її життя. З’ясовуючи, які найпоширеніші імена в Україні у 2026 році, неможливо оминути увагою й рідковживані варіанти.

Цьогоріч фантазія українців не знала меж. У реєстрах поруч із традиційними іменами з’явилися справжні перлини.

Рідковживані жіночі імена: Аделаіда-Лоредана, Мар’ям‑Ніколлет, Айсель, Імераліна, Авігея, Вірсавія, Богуслава, Владомира, Дзвінка та Квітослава.

Рідковживані чоловічі імена: Даніель‑Артур Теофім, Роман‑Нуріслам, Кіліан, Ітан, Нафанаїл, Соломон, Святогор, Аскольд, Миролюб та Ярій.

Як бачимо, українці дедалі частіше обирають подвійні імена або звертаються до давньослов’янських коренів, створюючи власний неповторний стиль.

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