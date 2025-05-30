Жіночі імена в історії науки: винаходи, які змінили світ

У світі, де інновації та технології визначають темп нашого життя, важливо памʼятати про їхніх творців. Попри гендерні перепони та розрив, який сформувався внаслідок цього, саме винаходи жінок зараз стали частиною нашого буденного життя.

За даними ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), жінки становлять менш як 30% науковців у всьому світі, а лише 3% Нобелівських премій у наукових категоріях були присуджені жінкам.

Від Wi-Fi до посудомийної машини, від медичних проривів до побутових зручностей — винаходи жінок-інноваторок не просто покращили, а кардинально змінили наше повсякдення. Ми розповімо тобі про жінок, чиї винаходи змінили історію.

Які винаходи належать жінкам

Кевлар для бронежилетів

Американська учена польського походження Стефані Кволек увійшла в історію як жінка, яка винайшла пара-амідне синтетичне волокно, відоме як кевлар. Цей матеріал є у пʼять разів міцнішим за сталь, тож його почали використовувати для бронежилетів.

Цей винахід став проривом у науці, зокрема відкрив нову область вивчення у полімерній хімії. За це науковиця отримала медаль Лавуазьє за видатні технічні досягнення. До самої смерті вона лишалася єдиною жінкою, яка отримала цю нагороду.

Протягом усіх років своєї наукової діяльності, Стефані Кволек отримала від 28 до 40 різних патентів, була лауреаткою премії Кілбі, отримала Національну медаль технологій та інновацій. Вона була другою жінкою, яка змогла отримати медаль Перкіна.

Перископ

Цей винахід належить американці Сарі Метер. Вона змогла вдосконалити прилад для дослідження водних глибин.

Електрод

Загалом, електрод — це провідник електричного струму, який контактує з іонним середовищем, електролітом. Наша землячка, українська лікарка родом з тодішньої Полтавської губернії Валентина Радзимовська, винайшла спеціальний пристрій для вимірювання кислотності клітин, виділених з організму тварин.

На жаль, памʼять про Валентину Радзимовську старанно стерла радянська влада. Адже окрім наполегливої роботи у медицині та біології, вона з юного віку цікавилася революцією. Навчання у Санкт-Петербурзі не вдалося. За якийсь час вона була тісно повʼязана з Дмитром Донцовим, Євгеном Коновальцем та Володимиром Шеметом.

У 1929 році її навіть арештували за сфабрикованими звинуваченнями за участь українській підпільній контрреволюційній організації.

В історію Валентина увійшла як засновниця української школи фізіологів та біохіміків, громадсько-політична діячка.

Під час Другої світової війни їй довелося мігрувати: з Харкова до Києва, звідти — до Львова, а потім були Братислава, Мюнхен, США.

Сигнальні ракети

Марта Костон є винахідницею сигнальних ракет. Ця історія почалася із записів її чоловіка, які вона знайшла у 1847 році. Однак до фінального проекту залишалося ще десять років.

Попри те, що патент на виробництво ракет становив $120 тис., Марта отримала всього $15 тис. з них.

Посудомийна машина

У співпраці з механіком та інженером Джорджом Баттерсом, Джозефіна Кокрейн винайшла посудомийну машину.

Перший екземпляр зʼявився у 1886 році, а першими покупцями стали готелі та ресторани. За чотири роки Джозефіна заснувала власну компанію з випуску посудомийних машин, яка існує й до сьогодні під назвою KitchenAid.

Лише у 20 столітті автоматичні посудомийні машини стали популярними та доступними для звичайних користувачів.

Фільтр для кави

Уявити сьогоднішнє життя без кави — неможливо. Однак за популярним фільтром стоїть саме винахідниця Мелітта Бенц.

У 1908 році вона отримала патент на виробництво винаходу, який не лише змінив смак кави на краще, а й етикет кавування загалом.

Компанія Melitta, яку заснувала винахідниця, працює й досі.

Памперси

Якщо пригадати, що раніше дітей пеленали, а ці тканини — прали та прасували щодня по кілька разів, то мороз проходить шкірою. Якось мама та домогосподарка Маріон Донован так стомилася від такої рутини, що задумалася над підгузками для дітей.

Перший екземпляр створила зі шматка фіранки для душу, а за кілька спроб вона досягла водонепроникного покриття.

Їхня перевага була очевидною: ці підгузки, на відміну від гумових, не спричиняли дискомфорт для дитини та її чутливої шкіри. У 1951 році Маріон Донован продала свій патент компанії Kerb.

Бездротовий звʼязок

Так звана секретна система звʼязку зʼявилася завдяки голлівудській акторці, Геді Ламарр, чиє справжнє імʼя — Гедвіґа Єва Марія Кіслер. Сама вона має австрійське походження, а її батько — родом зі Львова.

Згодом цю технологію використовували у Другій світовій війні для наведення радіокерованих торпед на ціль та уникнення перехоплень. З часом винахід Геді Ламарр став основою розробки систем Bluetooth, GPS і WiFi.

Нині українські жінки також працюють там, де раніше їх не допускали до “робочих поверхонь”. Війна змінила це, а наш спецпроект Невидимі жінки підсвічує їхні історії: читай за посиланням історію жінки, яка працює з МіГ-29.