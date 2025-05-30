Женские имена в истории науки: изобретения, что изменили мир

Фото Unsplash В мире, где инновации и технологии определяют темп нашей жизни, важно помнить об их создателях. Несмотря на гендерные преграды и сформировавшийся в результате этого разрыв, именно изобретения женщин сейчас стали частью нашей будничной жизни. По данным ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), женщины составляют менее 30% ученых во всем мире, а только 3% Нобелевских премий в научных категориях были присуждены женщинам. От Wi-Fi до посудомоечной машины, от медицинских прорывов до бытовых удобств — изобретения женщин-инноваторов не просто улучшили, а кардинально изменили нашу повседневную жизнь. Мы расскажем тебе о женщинах, чьи изобретения изменили историю. Какие изобретения принадлежат женщинам Кевлар для бронежилетов Американская ученая польского происхождения Стефани Кволек вошла в историю как женщина, которая изобрела пара-амидное синтетическое волокно, известное как кевлар. Этот материал в пять раз прочнее стали, поэтому его начали использовать для бронежилетов. Изобретение стало прорывом в науке, в частности открыло новую область изучения в полимерной химии. За это учёная получила медаль Лавуазье за выдающиеся технические достижения. До самой смерти она оставалась единственной женщиной, получившей эту награду. В течение всех лет своей научной деятельности Стефани Кволек получила от 28 до 40 различных патентов, была лауреаткой премии Килби, получила Национальную медаль технологий и инноваций. Она была второй женщиной, что смогла получить медаль Перкина. Перископ Это изобретение принадлежит американке Сари Метер. Она смогла усовершенствовать прибор для исследования водных глубин. Unsplash Электрод В общем, электрод — это проводник электрического тока, контактирующий с ионной средой, электролитом. Наша землячка, украинский врач родом из тогдашней Полтавской губернии Валентина Радзимовская, изобрела специальное устройство для измерения кислотности клеток, выделенных из организма животных. К сожалению, память о Валентине Радзимовской старательно стерла советская власть. Ведь кроме упорной работы в медицине и биологии она с юного возраста интересовалась революцией. Учеба в Санкт-Петербурге не удалась. Через некоторое время она была тесно связана с Дмитрием Донцовым, Евгением Коновальцем и Владимиром Шеметом. В 1929 году ее даже арестовали по сфабрикованным обвинениям за участие украинской подпольной контрреволюционной организации. В историю Валентина вошла как основательница украинской школы физиологов и биохимиков, общественно-политический деятель. Во время Второй мировой войны ей пришлось мигрировать: из Харькова в Киев, оттуда во Львов, а затем были Братислава, Мюнхен, США. Читать по теме От дронов до бионических протезов и зарядных станций: какие украинские научные изобретения приближают победу Многие украинские изобретения не только двигают Украину в высокотехнологичное будущее, но и приближают нашу страну к победе на поле боя. Сигнальные ракеты Марта Костон является изобретателем сигнальных ракет. Эта история началась с записей ее мужа, которые она нашла в 1847 году. Несмотря на то, что патент на производство ракет составил $120 тыс., Марта получила всего $15 тыс. из них. Посудомоечная машина В сотрудничестве с механиком и инженером Джорджем Баттерсом, Джозефина Кокрейн изобрела посудомоечную машину. Первый экземпляр появился в 1886 году, а первыми покупателями стали отели и рестораны. Лишь в 20 веке автоматические посудомоечные машины стали популярны и доступны для обычных пользователей. Рexels Фильтр для кофе Представить сегодняшнюю жизнь без кофе — невозможно. Однако за популярным фильтром стоит именно изобретатель Мелитта Бенц. В 1908 году она получила патент на производство изобретения, которое не только изменило вкус кофе к лучшему, но и этикет выпивания кофе в целом. Компания Melitta, которую основала изобретатель, работает до сих пор. Памперсы Если вспомнить, что раньше детей пеленали, а эти ткани стирали и гладили ежедневно по несколько раз, то мороз проходит кожей. Однажды мама и домохозяйка Марион Донован так устала от такой рутины, что задумалась над подгузниками для детей. Первый экземпляр создала из куска занавески для душа, а через несколько попыток она достигла водонепроницаемого покрытия. Их преимущество было очевидным: эти памперсы, в отличие от резиновых, не вызывали дискомфорт у ребенка и его чувствительной кожи. В 1951 году Марион Донован продала свой патент компании Kerb. Читать по теме Умный цемент, робот-кормилец и защита энергетики с ИИ — это изобретения украинских школьников Кто показал свои изобретения на 21 всеукраинском конкурсе Эко-Техно 2025. Беспроводная связь Так называемая секретная система связи появилась благодаря голливудской актрисе, Геди Ламарр, чье настоящее имя — Гедвига Ева Мария Кислер. Сама она имеет австрийское происхождение, а ее отец родом из Львова. Впоследствии эту технологию использовали во Второй мировой войне для наведения радиоуправляемых торпед на цель и избегание перехватов. Со временем изобретение Геди Ламарр стало основой разработки систем Bluetooth, GPS и WiFi. Сейчас украинские женщины также работают там, где раньше их не допускали к “рабочим поверхностям”. Война изменила это, а наш спецпроект Невидимые женщины подсвечивают их истории: читай по ссылке историю женщины, работающей с МиГ-29. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: оружие, Здоровье, Медицина, Наука, освіта, Мир, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter