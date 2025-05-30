Женские имена в истории науки: изобретения, что изменили мир

В мире, где инновации и технологии определяют темп нашей жизни, важно помнить об их создателях. Несмотря на гендерные преграды и сформировавшийся в результате этого разрыв, именно изобретения женщин сейчас стали частью нашей будничной жизни.

По данным ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), женщины составляют менее 30% ученых во всем мире, а только 3% Нобелевских премий в научных категориях были присуждены женщинам.

От Wi-Fi до посудомоечной машины, от медицинских прорывов до бытовых удобств — изобретения женщин-инноваторов не просто улучшили, а кардинально изменили нашу повседневную жизнь. Мы расскажем тебе о женщинах, чьи изобретения изменили историю.

Какие изобретения принадлежат женщинам

Кевлар для бронежилетов

Американская ученая польского происхождения Стефани Кволек вошла в историю как женщина, которая изобрела пара-амидное синтетическое волокно, известное как кевлар. Этот материал в пять раз прочнее стали, поэтому его начали использовать для бронежилетов.

Изобретение стало прорывом в науке, в частности открыло новую область изучения в полимерной химии. За это учёная получила медаль Лавуазье за ​​выдающиеся технические достижения. До самой смерти она оставалась единственной женщиной, получившей эту награду.

В течение всех лет своей научной деятельности Стефани Кволек получила от 28 до 40 различных патентов, была лауреаткой премии Килби, получила Национальную медаль технологий и инноваций. Она была второй женщиной, что смогла получить медаль Перкина.

Перископ

Это изобретение принадлежит американке Сари Метер. Она смогла усовершенствовать прибор для исследования водных глубин.

Электрод

В общем, электрод — это проводник электрического тока, контактирующий с ионной средой, электролитом. Наша землячка, украинский врач родом из тогдашней Полтавской губернии Валентина Радзимовская, изобрела специальное устройство для измерения кислотности клеток, выделенных из организма животных.

К сожалению, память о Валентине Радзимовской старательно стерла советская власть. Ведь кроме упорной работы в медицине и биологии она с юного возраста интересовалась революцией. Учеба в Санкт-Петербурге не удалась. Через некоторое время она была тесно связана с Дмитрием Донцовым, Евгением Коновальцем и Владимиром Шеметом.

В 1929 году ее даже арестовали по сфабрикованным обвинениям за участие украинской подпольной контрреволюционной организации.

В историю Валентина вошла как основательница украинской школы физиологов и биохимиков, общественно-политический деятель.

Во время Второй мировой войны ей пришлось мигрировать: из Харькова в Киев, оттуда во Львов, а затем были Братислава, Мюнхен, США.

Сигнальные ракеты

Марта Костон является изобретателем сигнальных ракет. Эта история началась с записей ее мужа, которые она нашла в 1847 году.

Несмотря на то, что патент на производство ракет составил $120 тыс., Марта получила всего $15 тыс. из них.

Посудомоечная машина

В сотрудничестве с механиком и инженером Джорджем Баттерсом, Джозефина Кокрейн изобрела посудомоечную машину.

Первый экземпляр появился в 1886 году, а первыми покупателями стали отели и рестораны.

Лишь в 20 веке автоматические посудомоечные машины стали популярны и доступны для обычных пользователей.

Фильтр для кофе

Представить сегодняшнюю жизнь без кофе — невозможно. Однако за популярным фильтром стоит именно изобретатель Мелитта Бенц.

В 1908 году она получила патент на производство изобретения, которое не только изменило вкус кофе к лучшему, но и этикет выпивания кофе в целом.

Компания Melitta, которую основала изобретатель, работает до сих пор.

Памперсы

Если вспомнить, что раньше детей пеленали, а эти ткани стирали и гладили ежедневно по несколько раз, то мороз проходит кожей. Однажды мама и домохозяйка Марион Донован так устала от такой рутины, что задумалась над подгузниками для детей.

Первый экземпляр создала из куска занавески для душа, а через несколько попыток она достигла водонепроницаемого покрытия.

Их преимущество было очевидным: эти памперсы, в отличие от резиновых, не вызывали дискомфорт у ребенка и его чувствительной кожи. В 1951 году Марион Донован продала свой патент компании Kerb.

Беспроводная связь

Так называемая секретная система связи появилась благодаря голливудской актрисе, Геди Ламарр, чье настоящее имя — Гедвига Ева Мария Кислер. Сама она имеет австрийское происхождение, а ее отец родом из Львова.

Впоследствии эту технологию использовали во Второй мировой войне для наведения радиоуправляемых торпед на цель и избегание перехватов. Со временем изобретение Геди Ламарр стало основой разработки систем Bluetooth, GPS и WiFi.

Сейчас украинские женщины также работают там, где раньше их не допускали к “рабочим поверхностям”. Война изменила это, а наш спецпроект Невидимые женщины подсвечивают их истории: читай по ссылке историю женщины, работающей с МиГ-29.

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