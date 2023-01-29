От дронов до бионических протезов и зарядных станций: какие украинские научные изобретения приближают победу

Находчивость украинцев не имеет предела. Стоит вспомнить, как в начале полномасштабной войны уничтожались вражеские дроны банками с консервацией.

Однако в последние годы люди не только регулярно делали заготовки продуктов на зиму, но и занимались наукой. Особенно необходимы стали украинские разработки, конечно, в 2022 году.

Дроны и бионические протезы — это только начало длинного списка научных прорывов украинцев в науке. И многие из них не только двигают Украину в высокотехнологичное будущее, но и приближают нашу страну к победе на поле боя.

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Дрон-камикадзе eBOSH

Немалую роль в этой войне играют БПЛА. Часть из них должна вести разведку, а вот другая — уничтожать врага сразу.

Такое свойство обладают именно дроны-камикадзе и чтобы не зависеть полностью от помощи западных партнеров, украинские разработчики решили создать собственный БПЛА под названием eBOSH.

Специалисты украинской организации Черный ворон не только успели разработать, но и испытать свое творение. Это произошло в ноябре 2022 года.

Инженеры сделали возможным управление от первого лица, чтобы пилот мог наблюдать изображение из камеры модели, в специальных видеоочках или в мониторе. Таким образом, удалось достичь эффекта присутствия пилота в кабине самолета.

Сейчас дальность полета дрона составляет два километра, но планирую ее увеличить до четырех километров. Максимальная скорость eBOSH — до 150 км/ч, но для эффективного уничтожения целей достаточно и 70–80 км/ч.

Малая ракета от Promin Aerospace

Украинский аэрокосмический стартап Promin Aerospace был основан всего два года назад. Однако уже в 2022 году его специалисты успели разработать малую ракету-носитель.

Ее запуск на высоту в 100 метров планируется уже весной. Разработчики стремятся это сделать в Украине, потому что остались работать в стране даже в условиях войны. Однако, если такой возможности не будет, то это сделают в Шотландии, поскольку у компании также есть соответствующие договоренности с местным космодромом.

Кроме того, команда разработчиков успешно провела теоретические работы по проектированию ракет, баллистики и сгоранию двигателей. Потому ожидается новый раунд инвестиций. А пока некоторые работники совмещают свою научную работу с волонтерством.

Активатор свертывания крови

Ученые Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого создали кровоостанавливающее средство, которое имеет вид микрогранул. Они при контакте с кровью образуют вязкий гель, останавливающий кровотечение.

Идея не нова, поскольку уже с 2014 года украинские волонтеры начали завозить в Украину подобное средство от британского производителя. Это был препарат-гемостатик Celox.

Однако разработка львовских врачей в три раза быстрее вступает в реакцию, что помогает в ускоренном режиме помочь раненому. А стоит такой препарат от украинских разработчиков гораздо меньше, чем британский.

Учредил проект профессор кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии ЛНМУ Ростислав Белый. Мужчина давно занимался этой разработкой и в 2016 году получил на нее патент.

Впоследствии удалось установить партнерство с медицинским центром в Лос-Анджелесе. Потому американские партнеры помогли запустить производство и закупить сырье.

В конце 2022 года было запланировано производить от 500 до 1000 упаковок в месяц. Конечно, значительная часть будет идти на нужды ВСУ.

Дрон-миноискатель

Еще один дрон, который может помочь в поле боя. Однако разработал его украинский десятиклассник лицея КПИ Игорь Клименко. В конце 2022 года парень не только успел запатентовать свою разработку, но и начать переговоры по массовому производству.

Дрон-миноискатель можно запрограммировать на поиск определенного материала. Когда он подлетает к магнитному полю, круг замыкается и его детектор начинает передавать сигнал на фототранзистор, а он — на плату, которая считывает информацию и дает сигнал, что была найдена мина.

Такая программа дрона рассчитывает, сколько времени можно добраться до мины, а затем исходя из данной информации создается макетная карта, которая может накладываться на спутниковое фото местности. Таким образом, можно помогать саперам и создавать для них минные карты.

Бионический протез руки от Esper Bionics

Про Esper Bionics можно было уже многое услышать. Их бионическая рука даже успела попасть в список лучших изобретений 2022 по версии американского журнала Time.

Бионические протезы начали разрабатывать еще в 2017 году. Главной идеей было создать возможность работать от сигналов мышц. Также разработчики сделали так, чтобы их протезы запоминали повадки и движения человека, который их носит определенное время. Потому они становятся практически умной заменой настоящей руки.

Esper Bionics ведет переговоры по использованию своей разработки с несколькими крупнейшими протезными клиниками США, а также со швейцарской благотворительной организацией.

Автономный блок BanderaPower

В условиях постоянных отключений света украинцы тоже начали искать новые возможности, чтобы генерировать электроэнергию. В этом может помочь автономный блок BanderaPower. Однако он, в первую очередь, создан именно для зарядки военных устройств в полевых условиях.

Его разработали специалисты предприятия Промавтоматика Винница, которые стремились помогать ВСУ.

Однако теперь он может также поддержать гражданских, поскольку от него можно заряжать как телефоны и планшеты, так и рации, тепловизоры и все, что имеет разъем Lightning и Micro USB. Заряда BanderaPower хватит на подзарядку 60 телефонов.

В Ровенской области также производят современные портативные зарядные станции. Внешне небольшие и легкие, но очень мощные, потому что могут одновременно заряжать более 50 мобильных телефонов, Starlink, квадрокоптеры и остальное специальное оборудование, которое помогает уничтожать оккупантов. Читай, как изобретатели из Ровенской области создали мощный аккумулятор для ВСУ.

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