Может зарядить и Starlink, и квадрокоптер: изобретатели из Ровенской области создали мощный аккумулятор для ВСУ

В Ровенской области производят современные портативные зарядные станции. Внешне небольшие и легкие, но очень мощные, потому что могут одновременно заряжать более полусотни мобильных телефонов, Starlink, квадрокоптеры и остальное специальное оборудование, которое помогает уничтожать оккупантов.
Это ребята из Млинова, они сами придумали концепцию таких устройств. До изготовления мощных зарядных станций ребята занимались автоматизацией производственных процессов.
К новому делу приступили почти сразу после начала полномасштабной войны. Ведь очень хотели помочь нашим военным.
Этот аппарат может зарядить 58 телефонов, также может питать Starlink, автомобильные компрессоры, рации, квадрокоптеры, — рассказывают изобретатели.
Этот аппарат может зарядить 58 телефонов, также может питать Starlink, автомобильные компрессоры, рации, квадрокоптеры, — рассказывают изобретатели.
Сначала сделали несколько устройств, протестировали, усовершенствовали, и теперь мобильные станции работают так, что перед военными не стыдно, говорит один из разработчиков.
Основное в устройствах — это литиевые аккумуляторы, они имеют большую емкость при своих размерах.
Основное в устройствах — это литиевые аккумуляторы, они имеют большую емкость при своих размерах.
Зарядные станции — небольшого размера, легкие и запросто помещаются в рюкзак. Корпус не боится дождя — значит, пользоваться устройствами удобно, а это важно для военных на передовой. Для них был разработан и портативный электрический генератор.
У генераторов какие минусы — надо топливо дозаправлять, он шумный и есть выхлопные газы, а этот — полностью бесшумный, имеет восемь розеток, в которых сразу 220 правильной формы сигнала.
У генераторов какие минусы — надо топливо дозаправлять, он шумный и есть выхлопные газы, а этот — полностью бесшумный, имеет восемь розеток, в которых сразу 220 правильной формы сигнала.
Партия таких генераторов уже подготовлена для наших защитников в горячие точки.
Заряжаются все эти устройства и от солнечных панелей, которые здесь также производятся как элемент питания. Так что военные могут абсолютно автономно быть всегда на связи, а их оборудование, которое помогает уничтожать оккупантов — в работе, даже без доступа к электросети.
Все, что требуется сейчас на украинской передовой, ребята производят и отправляют туда. Прекрасно, что молодые люди объединяются и своим трудом приближают победу, — говорит руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль.
Все, что требуется сейчас на украинской передовой, ребята производят и отправляют туда. Прекрасно, что молодые люди объединяются и своим трудом приближают победу, — говорит руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль.
Российские оккупанты способны на все что угодно, кроме победы. Недавно они ударили по украинским электросетям. Читай, что делать, если отключили свет.
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