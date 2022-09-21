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Может зарядить и Starlink, и квадрокоптер: изобретатели из Ровенской области создали мощный аккумулятор для ВСУ

Катерина Курбанова 21 сентября 2022, 06:30

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