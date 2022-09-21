Может зарядить и Starlink, и квадрокоптер: изобретатели из Ровенской области создали мощный аккумулятор для ВСУ

В Ровенской области производят современные портативные зарядные станции. Внешне небольшие и легкие, но очень мощные, потому что могут одновременно заряжать более полусотни мобильных телефонов, Starlink, квадрокоптеры и остальное специальное оборудование, которое помогает уничтожать оккупантов.

Портативные аккумуляторы, заряжающие почти все

Это ребята из Млинова, они сами придумали концепцию таких устройств. До изготовления мощных зарядных станций ребята занимались автоматизацией производственных процессов.

К новому делу приступили почти сразу после начала полномасштабной войны. Ведь очень хотели помочь нашим военным.

Сейчас также смотрят

Этот аппарат может зарядить 58 телефонов, также может питать Starlink, автомобильные компрессоры, рации, квадрокоптеры, — рассказывают изобретатели.

Сначала сделали несколько устройств, протестировали, усовершенствовали, и теперь мобильные станции работают так, что перед военными не стыдно, говорит один из разработчиков.

Основное в устройствах — это литиевые аккумуляторы, они имеют большую емкость при своих размерах.

Как работают портативные аккумуляторы

Зарядные станции — небольшого размера, легкие и запросто помещаются в рюкзак. Корпус не боится дождя — значит, пользоваться устройствами удобно, а это важно для военных на передовой. Для них был разработан и портативный электрический генератор.

У генераторов какие минусы — надо топливо дозаправлять, он шумный и есть выхлопные газы, а этот — полностью бесшумный, имеет восемь розеток, в которых сразу 220 правильной формы сигнала.

Партия таких генераторов уже подготовлена ​​для наших защитников в горячие точки.

Заряжаются все эти устройства и от солнечных панелей, которые здесь также производятся как элемент питания. Так что военные могут абсолютно автономно быть всегда на связи, а их оборудование, которое помогает уничтожать оккупантов — в работе, даже без доступа к электросети.

Все, что требуется сейчас на украинской передовой, ребята производят и отправляют туда. Прекрасно, что молодые люди объединяются и своим трудом приближают победу, — говорит руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Российские оккупанты способны на все что угодно, кроме победы. Недавно они ударили по украинским электросетям. Читай, что делать, если отключили свет.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!