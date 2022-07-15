Отключили свет в доме: что делать? Спойлер: не свечами едиными

Наша жизнь полностью связана с электроэнергией: от холодильника до зарядного устройства для телефона. Но иногда свет отключают, и причины могут быть разными — плановые отключения, перебои, перегрузки или авария. Последние, ​​кстати, сейчас происходит чаще всего в связи с военными действиями на территории Украины.

Как выжить без света?

Если отсутствие света затянется надолго, свечи тебе не помогут, поэтому советуем запастись некоторыми приборами, которые точно пригодятся при отключении электроэнергии в доме, квартире или даже всем населенном пункте.

Фонарики

Фонарики бывают разными: на батарейках, на солнечных аккумуляторах, даже работающие от ручного завода — механические.

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Лучше все же фонарики на аккумуляторах, поскольку они будут работать дольше других. Особенно если аккумулятор заряжается и от солнечного света — таким образом ты сможешь долго обходиться без электричества.

Если у тебя есть фонарик на батарейках — не беда! Просто придется запастись батарейками или аккумулятором для батареек, который работает от солнца — немного сложнее, чем работа фонарика на такой же основе.

Механический фонарик может служить тебе долго, однако он будет неудобен для длительного пользования: механический фонарик работает, пока ты вручную его заводишь, и еще несколько минут после этого.

Павербанки и зарядные устройства, питающиеся от автомобильного прикуривателя

Это тоже необходимая вещь, которая используется не только в экстренных ситуациях, но и в повседневной жизни. Всегда заряженные павербанки пригодятся, особенно сейчас — в период войны.

Если ты до сих пор не выбрал(-а) себе такое устройство, то выбирай то, у которого больше емкость. Кстати, есть павербанки не только для телефонов или планшетов, но и для ноутбуков и компьютеров.

Помни: чем мощнее и больше павербанк ты выбираешь, тем больше в размере и тяжелее в весе он будет.

Для ситуации в случае отключения электроснабжения лучше иметь павербанк с несколькими разъемами для зарядных устройств. А еще при покупке обрати внимание на аккумулятор “с запасом” в 20-30%, поскольку в ходе эксплуатации характеристика павербанка ухудшается.

Практически все зарядные устройства, которыми мы пользуемся, могут быть подключены к подкуривателю и заряжаться от аккумулятора автомобиля. Можно запастись переходниками и зарядками, чтобы в случае отключения света знать, где искать другие источники электричества.

Генераторы: стоит или нет?

Генераторы — это большие аккумуляторы, энергии которых хватит на большие электроприборы: чайник, холодильник, обогреватель и т.д. Генераторы могут аккумулировать энергию от солнечного света или топлива — бензина, дизеля или газа.

Генератор всегда пригодится, но если свет исчезает не на длительный период, то ты с легкостью можешь обойтись и без такого девайса. Для редкого, кратковременного использования выбирай генератор на бензине — его мощности хватит на необходимые потребности, а еще он дешевле своего аналога на дизеле, который способен работать долго.

Если генератор будет использоваться в доме с небольшим количеством бытовых устройств, подойдет бензиновый генератор мощностью до 3 кВт. Для дачи или загородного дома лучше брать дизельный генератор с мощностью до 5 кВт.

Термосумки и автохолодильники

Это незаменимая вещь, которая тебе точно пригодится во время перебоев с работой электричества. Ведь продукты скоро портятся, особенно в летний сезон. И если зимой с хранением пищи проблем практически не возникает, то летом ты не обойдешься без термосумки или холодильника, работающего от прикуривателя.

С холодильниками все достаточно просто: чем больше — тем мощнее. Разновидностей автохолодильников есть множество. Выбрать можешь в соответствии с нагрузкой, аккумулятором, источником энергии, размером и т. д. К тому же, такая покупка не станет “одноразовой”: ты можешь брать маленький холодильник в путешествии или использовать на природе.

Термосумки в зависимости от их типа и размера могут держать холод от двух до семи часов. Если использовать аккумуляторы холода, то время увеличится до 12 часов.

Термосумки пригодны для кратковременного сохранения свежести продуктов.

А куда обращаться, если свет исчез внезапно и без предупреждения, мы рассказывали ранее.

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