Экономия

Отключили свет в доме: что делать? Спойлер: не свечами едиными

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 15 июля 2022, 18:00
Что делать, когда исчез свет
Фото: Pexels, Unsplash

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