Вимкнули світло в будинку: що робити? Спойлер: не свічками єдиними

Наше життя повністю зав’язане на електроенергії: від холодильника до зарядного пристрою для телефона. Та інколи світло зникає, і причини можуть бути різними — планові відключення, перебої, перенавантаження чи аварія. Останні, до речі, зараз відбуваються найчастіше у зв’язку з воєнними діями на території України.

То як вижити без світла?

Якщо відсутність світла затягнеться надовго, свічки тобі не допоможуть, тож радимо запастися деякими приладами, які точно знадобляться під час вимкнення електроенергії у будинку, квартирі чи навіть усьому населеному пункті.

Ліхтарики

Ліхтарики бувають різними: на батарейках, на сонячних акумуляторах, навіть такі, що працюють від ручного заведення — механічні.

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Найкращими все-таки є ліхтарики на акумуляторах, оскільки вони працюватимуть довше за інших. Особливо, якщо акумулятор заряджається і від сонячного світла — так ти зможеш довго обходитися без електрики.

Якщо ж у тебе є ліхтарик на батарейках — не біда! Просто доведеться запастись елементами живлення або ж мати акумулятор для батарейок, який працює від сонця — трохи складніше, ніж робота ліхтарика на такій же основі.

Механічний ліхтарик може служити тобі довго, проте буде незручним для тривалого користування: такий ліхтарик працює доти, доки ти вручну його заводиш, та ще кілька хвилин після цього.

Повербанки та зарядні пристрої, що живляться від автомобільного прикурювача

Це теж необхідна річ, яка використовується не лише в екстрених ситуаціях, а й у повсякденному житті. Завжди заряджені повербанки стануть у пригоді, особливо зараз — у період війни.

Якщо ти досі не обрав(-ла) собі такий пристрій, то обирай той, у якого більша ємність. До речі, повербанки є не лише для телефонів чи планшетів, а й для ноутбуків та комп’ютерів.

Зауваж: що потужніший та довготриваліший повербанк ти обираєш, то більшим у розмірі та важчим у вазі він буде.

Для ситуації в разі вимкнення електропостачання краще мати повербанк із декількома роз’ємами для зарядних пристроїв. А ще при купівлі зверни увагу на акумулятор “із запасом” у 20-30%, оскільки з часом експлуатації характеристики повербанка погіршуються.

Практично всі зарядні пристрої, якими ми зараз користуємося, можуть бути під’єднані до підкурювача та заряджатися від акумулятора автомобіля. Тож можна запастися перехідниками та зарядками, щоб у разі вимкнення світла знати, де шукати інші джерела електрики.

Генератори: варто чи ні?

Генератори — це великі акумулятори, енергії яких вистачить на великі електроприлади: чайник, холодильник, обігрівач тощо. Генератори можуть акумулювати енергію від сонячного світла або від палива — бензину, дизелю чи газу.

Генератор завжди стане у пригоді, але якщо світло зникає не на тривалий період, то ти з легкістю можеш обійтися і без такого девайса. Для рідкого, короткочасного використання обирай генератор на бензині — його потужності вистачить на необхідні потреби, а ще він дешевший за свого аналога на дизелі, який здатний працювати довго.

Якщо генератор буде використовуватися в будинку з невеликою кількістю побутових приладів, підійде бензиновий генератор потужністю до 3 кВт. Для дачі чи заміського будинку краще брати дизельний генератор із потужність до 5 кВт.

Термосумки та автохолодильники

Це — незамінна річ, яка тобі точно знадобиться під час перебоїв з роботою електрики. Адже продукти швидко псуються, особливо у літній сезон. І якщо взимку зі зберіганням харчів проблем практично не виникає, то влітку не обійтися без термосумки чи холодильника, який працює від прикурювача.

З холодильниками все досить просто: чим більший — тим потужніший. Різновидів автохолодильників є безліч, обрати можеш відповідно до навантаження, акумулятора, джерела енергії, розміру тощо. До того ж така покупка не стане “одноразовою”: ти можеш брати маленький холодильник у подорожі чи використовувати на природі.

Термосумки, залежно від їхнього типу та розміру, можуть тримати холод від двох до семи годин. Якщо ж використовувати акумулятори холоду, то час збільшиться до 12 годин.

Термосумки придатні для короткотривалого збереження свіжості продуктів.

А куди звертатися, якщо світло зникло раптово та без попередження, ми розповідали раніше.

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