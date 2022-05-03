Сучасному війську — сучасне оснащення. Як винахідники виготовляють потужні павербанки та сонячні модулі для ЗСУ

Не лише бронежилети та військова техніка рятують життя армійцям та допомагають на фронті. Тепер кожна наукова розробка може бути на вагу золота. Бо телефони, планшети, тепловізори, ноутбуки та решта гаджетів під час війни потрібні, як ніколи раніше. А заряджати їх поки проблематично.

Потужні павербанки

На Прикарпатті чоловіки розробили особливі павербанки — від них можна зарядити навіть автомобіль. Їхнього заряду вистачає майже на тиждень. Винахід франківців уже випробували розвідники.

Друзі винахідників служать у війську і жалілися, що для чотирьох осіб треба 40 павербанків.

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Тож троє інженерів вирішили зробити один, але потужній.

Співорганізатор виробництва Артур Шкрібляк каже, що від пристрою можна заряджати рації, дрони та іншу електротехніку.

Все що необхідно в польових умовах, можна запустити й використовувати досить тривалий час. Від п’яти днів до тижня.

Виготовляти павербанки інженери готові у різних комплектаціях, залежно від потреб підрозділу. Наразі готово вже шість, але бійці замовили три сотні. Поки бракує коштів, бо собівартість одного пристрою понад 13 тисяч гривень.

Хлопці сподіваються на підтримку небайдужих іванофранківців. Окремо вдосконалюють форму. Хочуть, аби павербанк поміщався у наплічник.

Модулі на сонячних панелях

А ось студенти Волинського національного університету виготовляють модулі на сонячних панелях, які здатні заряджати до чотирьох пристроїв одночасно, і теж передають їх військовим.

Розробка проста, бюджетна — але ефективна. Потрібне лише сонце.

Над одним модулем чаклують кілька днів. Обходиться зарядний пристрій приблизно у дві тисячі гривень. Але розробники намагаються здешевити виробництво, щоб можна було зробити якомога більше таких пристроїв.

Сонячний день модуль заряджає навіть чотири пристрої одночасно. Панель легка, тож ставити її можна будь-де. Вона не боїться дощу, лише механічних пошкоджень. Дві таких вже передали військовим. Готують ще три.

Нашим військовим допомагають навіть найменші громадяни України. У Львові діти пожертвували кошти для ЗСУ, адже хочуть жити в мирі.