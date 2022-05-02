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Современному войску — современное оснащение. Изобретатели создали мощные павербанки и солнечные модули для ВСУ

Ирина Тимчишин Катерина Курбанова 02 мая 2022, 23:00

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