Современному войску — современное оснащение. Изобретатели создали мощные павербанки и солнечные модули для ВСУ

Не только бронежилеты и военная техника спасают жизнь армейцам и помогают на фронте. Теперь каждая научная разработка может быть на вес золота. Потому что телефоны, планшеты, тепловизоры, ноутбуки и другие гаджеты во время войны нужны, как никогда раньше. А заряжать их пока проблематично.

Мощные павербанки

На Прикарпатье разработали особые павербанки, от них можно зарядить даже автомобиль. Их заряда хватает почти на неделю. Изобретение франковцев уже опробовали разведчики.

Друзья изобретателей служат в армии. Ранее они жаловались, что на четверых человек нужно 40 павербанков.

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Поэтому три инженера решили сделать один, но мощный.

Соорганизатор производства Артур Шкрибляк говорит, что от устройства можно заряжать рации, дроны и другую электротехнику.

Все, что необходимо в полевых условиях, можно запустить и использовать достаточно длительное время. От пяти дней до недели.

Изготавливать павербанки инженеры готовы в разных комплектациях в зависимости от потребностей подразделения. Готово уже шесть, но бойцы заказали три сотни. На такие объемы пока не хватает средств, потому что себестоимость одного устройства более 13 тысяч гривен.

Ребята надеются на поддержку небезразличных иванофранковцев. Отдельно совершенствуют форму. Хотят, чтобы павербанк помещался в рюкзак.

Модули на солнечных панелях

А вот студенты Волынского национального университета производят модули на солнечных панелях, которые способны заряжать до четырех устройств одновременно, и тоже передают их военным.

Разработка проста, бюджетна — но эффективна. Нужно только солнце.

Над одним модулем колдуют несколько дней. Обходится зарядное устройство примерно в две тысячи гривен. Но разработчики пытаются удешевить производство, чтобы можно было сделать как можно больше таких устройств.

А в солнечный день модуль заряжает даже четыре устройства одновременно. Панель легкая и ставить ее можно где угодно. Она не боится дождя, только механических повреждений. Две такие уже передали военным. На очереди еще три.

Нашим военным помогают даже самые маленькие украинцы. Во Львове дети пожертвовали средства на ВСУ, потому что хотят жить в мире.