Дети отдали ВСУ деньги, которые собирали на мечту — большой поступок маленьких украинцев

В Украине все — от взрослых до детей — делают все возможное ради общей победы. Во Львове дети отдали украинским военным деньги, которые собирали на гироскутер.

Шестилетний Саша с младшим братиком Владиславом полгода собирали на желанный транспорт ко Дню рождения, который уже через неделю. Но из-за российского вторжения дети пожертвовали своей мечтой ради помощи военным.

Все заработанные колядками средства (девять тысяч гривен) малыши передали на нужды Вооруженных сил Украины и волонтерам. Из-за военной агрессии родители сначала решили отложить покупку гироскутера и объяснили детям, что происходит в стране и как ее обороняют военные.

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Поэтому Саша самостоятельно решил инвестировать свои деньги в победу Украины.

Я решил, что я дам военным деньги, чтобы они победили, — рассказывает мальчик.

Родители поддержали идею сына: часть средств перевели на нужды ВСУ, а остальное решили лично отдать в руки волонтерам.

– Они еще знали до войны. Когда русские войска уже были близки к нашей границе, я говорила сыновьям, что может быть такое, что у нас начнется война. Чтобы они понимали, что такое война я показывала просто картинки в интернете Сирии, Афганистана – так минимально без чего-то такого ужасного для ребенка. Говорила, что может быть и у нас, мы должны быть готовы к этому. И когда все началось, был один вопрос – почему? Почему такая огромная Россия – он знает карту мира, он листает, видит, как велика территория России, и спрашивает для чего им такая маленькая наша Украина, – рассказывает мать ребят Светлана Боцько.

Эти дети понимают, в какое время они живут. Если родители их воспитали так, что они принимают такие сознательные решения в таком возрасте, значит, эту страну не победить никак, — делится впечатлениями руководитель волонтерской группы Александр Тарасюк.

Но без подарков ребята не остались. Волонтеры решили отблагодарить мальчиков за их патриотический поступок и воплотить мечту малышей. Они сами скинулись деньгами и подарили братишкам долгожданный гироскутер.

Бойцы говорят, такая поддержка от маленьких украинцев придает немалую силу и уверенность в передовой.

– Действительно очень вдохновили всех ребят, которые здесь есть. Я думаю, если бы таких поступков совершалось больше, то армии было бы гораздо легче выполнять их задачи. Они и так чувствуют большую поддержку со стороны гражданских, а еще и когда дети такие поступки совершают, это очень круто – спасибо, – отметил пресс-офицес 10-й горно-штурмовой бригады Эдельвейс Никита.

Родители ребят сначала не хотели принимать подарок, планировали самостоятельно приобрести гироскутер ко дню рождения сына, однако волонтеры настояли.

Они сказали, что это даже не оговаривается. Волонтерам звонил командир 10-й бригады и объяснил, что ребята, которые воюют на передовой, хотят отдать свой аванс, чтобы купить малышам гироскутер. Они все хотят приобщиться и принести деткам такую ​​радость, – рассказывает Светлана.

Кроме гироскутера Саша получил еще и большой флаг бригады с подписями и пожеланиями. Первоклассник признался, еще не все прочел, но работает над этим. Теперь парень хочет повесить флаг у себя над кроватью.

История Михаила Пуришева, который вывез тысячу людей из Мариуполя, вдохновляет. Он был бизнесменом, но не выдержал детской боли. Мужчина видел слезы и страх маленьких детей, поэтому решил вывозить их вместе с матерями из Мариуполя.