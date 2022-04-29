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Дети отдали ВСУ деньги, которые собирали на мечту — большой поступок маленьких украинцев

Ирина Тимчишин Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 29 апреля 2022, 08:00

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У Львові діти пожертвували кошти для ЗСУ

Дети отдали ВСУ деньги, которые собирали на мечту — большой поступок маленьких украинцев
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