Діти віддали ЗСУ гроші, які збирали на мрію — великий вчинок маленьких українців

В Україні усі — від дорослих до дітей — роблять усе можливе заради спільної перемоги. У Львові діти віддали українським військовим гроші, які збирали на гіроскутер.

Шестирічний Сашко з молодшим братиком Владиславом півроку збирали на омріяний транспорт до Дня народження, який уже за тиждень. Але через російське вторгнення діти пожертвували своєю мрією заради допомоги військовим.

Усі зароблені колядками кошти (дев’ять тисяч гривень) малеча передала на потреби Збройних сил України та волонтерам. Через військову агресію батьки спершу вирішили відкласти покупку гіроскутера та пояснили дітям, що нині відбувається в країні та як її обороняють військові.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Тож Сашко самостійно вирішив інвестувати свої гроші у перемогу України.

Я вирішив, що я дам військовим гроші, щоб вони перемогли, — розповідає хлопчик.

Батьки підтримали ідею сина: частину коштів перевели на потреби ЗСУ, а решту вирішили особисто віддати в руки волонтерам.

– Вони ще знали до війни. Коли російські війська вже були близько до нашого кордону, я казала синам, що може бути таке, що в нас почнеться війна. Щоб вони розуміли що таке війна я показувала просто картинки в інтернеті Сирії, Афганістану – так мінімально без чогось такого жахливого для дитини. Казала, що може таке бути й в нас, ми мусимо бути готові до цього. І коли все почалося, було одне питання – чому? Чому така величезна Росія – він знає карту світу, він гортає, бачить, яка велика територія Росії, і питає для чого їм така маленька наша Україна, – розповідає мати хлопців Світлана Боцько.

Ці діти розуміють, у який час вони живуть. Якщо батьки їх виховали так, що вони ухвалюють такі свідомі рішення у такому віці, значить, цю країну не перемогти ніяк, — ділиться враженнями керівник волонтерської групи Олександр Тарасюк.

Але без подарунків діти не залишилися. Волонтери вирішили віддячити хлопчикам за їхній патріотичний вчинок і таки втілити мрію малечі. Вони самі скинулися грошима і подарували малюкам довгоочікуваний гіроскутер.

Бійці кажуть, така підтримка від маленьких українців додає неабиякої сили та впевненості на передовій.

– Дійсно дуже надихнули всіх хлопців та дівчат, які тут є. Я думаю, якби таких вчинків робилося більше, то армії було б набагато легше виконувати їхні завдання. Вони й так відчувають неабияку підтримку зі сторони цивільних громадян, а ще й коли діти такі вчинки роблять, це дуже круто – дякую вам, – зазначив прес-офіцес 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс Микита.

Батьки хлопців спершу не хотіли приймати дарунок, планували самостійно придбати гіроскутер до Дня народження сина, проте волонтери наполягли.

Вони сказали, що це навіть не обговорюється. До волонтерів дзвонив командир 10-ї бригади та пояснив, що хлопці, які воюють на передовій хочуть віддати свій аванс, щоб купити малечі гіроскутер. Вони всі хочуть долучитись і принести діткам таку радість, – розповідає Світлана.

Окрім гіроскутера Сашко отримав ще й великий прапор бригади з підписами та побажаннями. Першокласник зізнався, ще не усе прочитав, але працює над цим. Тепер хлопець хоче почепити прапор в себе над ліжком.

Історія Михайла Пуришева, який вивіз тисячу людей з Маріуполя, надихає. Він був бізнесменом, проте не витримав дитячого болю. Чоловік бачив сльози та страх маленьких дітей, тож вирішив вивозити їх разом із матерями з Маріуполя.