Тяжко розуміти, що діти прокидаються від страху — історія Михайла Пуришева, який вивіз тисячу людей з Маріуполя

Напевно, більшість країн світу вже чули про героїчне місто Маріуполь, про трагедії, які сталися та продовжують відбуватися там. Знають про наших героїчних бійців та волонтерів. А тепер мільйони людей дізнаються про Михайла Пуришева — волонтера з Маріуполя, який врятував тисячу життів.

Михайло був бізнесменом, проте не витримав дитячої болі. Він бачив сльози та страх маленьких дітей, тож вирішив вивозити їх разом із матерями з Маріуполя. Все почалося з одного автобуса і згодом до нього долучалося все більше людей.

Страшно розуміти, що діти прокидаються вночі від страху та жахіть.

Дітей вивозили до Запоріжжя. Кожного разу, коли Михайло повертався в Маріуполь, він намагався привезти якусь допомогу: медикаменти, харчі тощо.

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На відео, яке він знімав, можна побачити, як люди просто виживали в Маріуполі, як переховувалися, збирали воду з талого снігу, готували їжу тощо.

— Готуємось до евакуації, але все на ваш страх і ризик. Речі — лише одягнутися самим тепло, та й усе, — звертається в одному з відео волонтер до місцевих мешканців.

Він забирав людей з бомбосховищ, про які знав. З драмтеатру не вивозив — був переконаний, що там найбезпечніше місце. Але щойно він поїхав з Маріуполя, аби вивезти людей, у будівлю драмтеатру влучив снаряд.

На відео видно, що волонтер намагався зберігати позитив і підбадьорював усіх, але зізнається: ввечері неодноразово плакав.

Нині Михайло припинив вивозити людей, адже це зробити неможливо, проте йому вдалося врятувати тисячу життів за шість поїздок.

— У Маріуполь немає сенсу їхати бусами, вони все одно їх не пускають. Я закінчую із волонтерством. Буду займатися бізнесом, — пояснює Михайло.

Ось так вчиняють герої. Ось що значить українець! Ми думаємо не тільки про себе, але й рятуємо ближнього свого. Захищаємо та рятуємо слабких та відстоюємо своє — такий образ українців мають знати у всьому світі.

Маріупольці вже два місяці ховаються в бомбосховищах, зокрема на заводі Азовсталь, який знищують росіяни. Раніше ми розповідали про ситуацію в Маріуполі та як АЗОВці привозять туди допомогу.