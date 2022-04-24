Тяжко розуміти, що діти прокидаються від страху — історія Михайла Пуришева, який вивіз тисячу людей з Маріуполя

Напевно, більшість країн світу вже чули про героїчне місто Маріуполь, про трагедії, які сталися та продовжують відбуватися там. Знають про наших героїчних бійців та волонтерів. А тепер мільйони людей дізнаються про Михайла Пуришева — волонтера з Маріуполя, який врятував тисячу життів.
Михайло був бізнесменом, проте не витримав дитячої болі. Він бачив сльози та страх маленьких дітей, тож вирішив вивозити їх разом із матерями з Маріуполя. Все почалося з одного автобуса і згодом до нього долучалося все більше людей.
Страшно розуміти, що діти прокидаються вночі від страху та жахіть.
Страшно розуміти, що діти прокидаються вночі від страху та жахіть.
Дітей вивозили до Запоріжжя. Кожного разу, коли Михайло повертався в Маріуполь, він намагався привезти якусь допомогу: медикаменти, харчі тощо.
На відео, яке він знімав, можна побачити, як люди просто виживали в Маріуполі, як переховувалися, збирали воду з талого снігу, готували їжу тощо.
— Готуємось до евакуації, але все на ваш страх і ризик. Речі — лише одягнутися самим тепло, та й усе, — звертається в одному з відео волонтер до місцевих мешканців.
Він забирав людей з бомбосховищ, про які знав. З драмтеатру не вивозив — був переконаний, що там найбезпечніше місце. Але щойно він поїхав з Маріуполя, аби вивезти людей, у будівлю драмтеатру влучив снаряд.
На відео видно, що волонтер намагався зберігати позитив і підбадьорював усіх, але зізнається: ввечері неодноразово плакав.
Нині Михайло припинив вивозити людей, адже це зробити неможливо, проте йому вдалося врятувати тисячу життів за шість поїздок.
Нині Михайло припинив вивозити людей, адже це зробити неможливо, проте йому вдалося врятувати тисячу життів за шість поїздок.
— У Маріуполь немає сенсу їхати бусами, вони все одно їх не пускають. Я закінчую із волонтерством. Буду займатися бізнесом, — пояснює Михайло.
Ось так вчиняють герої. Ось що значить українець! Ми думаємо не тільки про себе, але й рятуємо ближнього свого. Захищаємо та рятуємо слабких та відстоюємо своє — такий образ українців мають знати у всьому світі.
Маріупольці вже два місяці ховаються в бомбосховищах, зокрема на заводі Азовсталь, який знищують росіяни. Раніше ми розповідали про ситуацію в Маріуполі та як АЗОВці привозять туди допомогу.