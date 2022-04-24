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Тяжко розуміти, що діти прокидаються від страху — історія Михайла Пуришева, який вивіз тисячу людей з Маріуполя

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Квітня 2022, 19:00
Історія волонтера з Маріуполя Михайла Пуришева
Фото: Instagram

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