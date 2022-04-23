Супергерої нашого часу: як АЗОВці піклуються про дітей, які перебувають у підвалах Азовсталі

Уже майже два місяці маріупольці переховуються в бомбосховищах комбінату Азовсталь, який нещадно руйнують росіяни. Там перебувають щонайменше 1000 цивільних осіб. Це родини з маленькими дітками та людьми похилого віку, а ще поранені бійці АЗОВу.

Російські війська не відкривають гуманітарні коридори для цивільних та не погоджуються на Великоднє перемир’я, а західні партнери не можуть дати гарантій безпеки для евакуації мирного населення.

Та попри все захисники міста не забувають про своїх людей, навідують їх та привозять їм гуманітарну допомогу, яку самі насилу добувають під постійними обстрілами путіністів.

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Хочеться додому, хочеться сонце побачити. Ми дуже хочемо повернутися додому, хочемо повернутися живими, побачити своїх рідних. Ми дуже сумуємо, — розповідають діти “підземелля”.

На початку війни люди бігли в укриття Азовсталі, бо на той час це було одне з найбільш безпечних та захищених місць у Маріуполі. Але з кожним днем запаси їжі та води тут закінчуються, а поновити їх у достатній кількості в умовах блокади неможливо.

Люди благають світ про допомогу та організацію безпечних “зелених” коридорів для евакуації.

Я зі своєю родиною знаходжуся у бомбосховищі комбінату Азовсталь з 25 лютого. Ми потребуємо допомоги, оскільки ми знаходимося в епіцентрі подій і не можемо вийти. Ми потребуємо евакуації. Ми благаємо про гарантії безпеки для наших дітей.

Про це розповіла жінка й мати, яка із сім’єю виживає у нелюдських умовах.

У Маріуполі все ще залишається приблизно 100 тисяч мирних людей, які не можуть покинути сплюндроване росіянами місто.

Під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу Путін назвав штурм заводу Азовсталь у Маріуполі недоцільним. Він наказав своєму поплічнику скасувати його. І це після того, як вже знищено 98% міста. Читай, чому Путін відмовився від штурму Азовсталі.