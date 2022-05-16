Українських військових почали евакуювати з Азовсталі — офіційно всі деталі про події у Маріуполі

У понеділок, 16 травня, мережею поширилася інформація про те, що з території заводу Азовсталь, що в Маріуполі, евакуюють українських військових.
16 травня з Азовсталі до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Про таке в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.
Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.
Операцію з порятунку важко поранених бійців проводять спільно ГУР Міноборони, ЗСУ, Національна Гвардія та прикордонники.
— Завдяки оборонцям Маріуполя ми отримали критично важливий час на формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів.
Всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі, – заявила Маляр.
Всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі, – заявила Маляр.
Вона також повідомила, що на сьогодні можливості деблокувати Азовсталь військовим шляхом немає.
Тому наразі найважливіше завдання України та всього світу — зберегти життя оборонців Маріуполя.
Таку інформацію вже підтвердив Верховний Головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський.
Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип.
Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип.
Робота з порятунку наших захисників потребує делікатності й часу.
Низка ЗМІ, зокрема агенція Reuters, повідомила про те, що 16 травня з території Азовсталі вийшли близько 300 військових, з них близько 50 – поранені.
Іноземні журналісти зафіксували до 12 автобусів з українськими військовими, які сьогодні залишили завод. Порахувати точну кількість людей, яких вдалося вивезти з Азовсталі, не вдалося.
А російське Міноборони повідомило про домовленість щодо вивезення поранених українських військових з Азовсталі до окупованого Новоазовська (так звана ДНР).
Раніше надвечір звернення записав командир окремого полку спеціального призначення НГУ Азов Денис Прокопенко. Він заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ і попри всі труднощі 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе. Це було потрібно, аби українська армія могла перегрупуватися та отримати більше зброї від союзників.
— Задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу, – заявив Прокопенко.
Нагадаємо, 15 травня окупанти вдарили по Азовсталі з запалювальних або фосфорних бомб, температура горіння яких 2000-2500С.