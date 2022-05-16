Українських військових почали евакуювати з Азовсталі — офіційно всі деталі про події у Маріуполі

У понеділок, 16 травня, мережею поширилася інформація про те, що з території заводу Азовсталь, що в Маріуполі, евакуюють українських військових.

Офіційна інформація про евакуацію бійців Азову

16 травня з Азовсталі до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Про таке в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.

Операцію з порятунку важко поранених бійців проводять спільно ГУР Міноборони, ЗСУ, Національна Гвардія та прикордонники.

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— Завдяки оборонцям Маріуполя ми отримали критично важливий час на формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів.

Всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі, – заявила Маляр.

Вона також повідомила, що на сьогодні можливості деблокувати Азовсталь військовим шляхом немає.

Тому наразі найважливіше завдання України та всього світу — зберегти життя оборонців Маріуполя.

Заява Зеленського про евакуацію бійців з Азовсталі

Таку інформацію вже підтвердив Верховний Головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський.

Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип.

Робота з порятунку наших захисників потребує делікатності й часу.

Що було відомо про евакуацію військових раніше

Низка ЗМІ, зокрема агенція Reuters, повідомила про те, що 16 травня з території Азовсталі вийшли близько 300 військових, з них близько 50 – поранені.

Іноземні журналісти зафіксували до 12 автобусів з українськими військовими, які сьогодні залишили завод. Порахувати точну кількість людей, яких вдалося вивезти з Азовсталі, не вдалося.

А російське Міноборони повідомило про домовленість щодо вивезення поранених українських військових з Азовсталі до окупованого Новоазовська (так звана ДНР).

Звернення командира полку спецпризначення Азов

Раніше надвечір звернення записав командир окремого полку спеціального призначення НГУ Азов Денис Прокопенко. Він заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ і попри всі труднощі 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе. Це було потрібно, аби українська армія могла перегрупуватися та отримати більше зброї від союзників.

— Задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу, – заявив Прокопенко.

Нагадаємо, 15 травня окупанти вдарили по Азовсталі з запалювальних або фосфорних бомб, температура горіння яких 2000-2500С.