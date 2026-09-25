Для тебе Війна в Україні

Обстріл України 25 вересня: у Києві загинув 14-річний хлопець

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Вересня 2026, 11:04 4 хв.
Обстріл України: вибухи в Україні сьогодні, є загиблі та постраждалі

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