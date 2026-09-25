Обстріл України 25 вересня: у Києві загинув 14-річний хлопець

У ніч проти 25 вересня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Під обстрілом опинилися Київ та Київська область, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Житомирщина та інші регіони.

Унаслідок атаки в столиці загинув 14-річний хлопець. Також є постраждалі в Києві, Київській області, Запоріжжі та на Дніпропетровщині. Пошкоджень зазнали житлові будинки, підприємства, медичні заклади й транспортна інфраструктура.

Вибухи в Києві сьогодні: що відомо про наслідки атаки

У Києві внаслідок нічної атаки російських безпілотників зафіксували пошкодження в кількох районах міста.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, у Подільському районі пошкоджено нежитлову будівлю. У Печерському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено житловий будинок.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про влучання безпілотника в багатоповерхівку в Солом’янському районі. Дрон влучив у 25-поверховий житловий будинок на рівні четвертого поверху.

Також у Солом’янському районі через падіння БпЛА сталося загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі.

У Печерському районі зафіксували влучання безпілотника в багатоповерхівку на рівні сьомого—десятого поверхів. У Подільському районі дрон влучив у нежитлову будівлю.

За словами Кличка, внаслідок ворожого удару загинув 14-річний хлопець. Наразі 9 постраждалих у столиці. Семеро з них — у Печерському районі. 8 поранених госпіталізували.

Згодом стало відомо, що станом на 10:50 кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки зросла до 14 осіб, серед яких – 9-річний хлопчик.

Обстріл України: наслідки атаки на Київщині

Російські безпілотники атакували також Київську область. Пошкодження зафіксували у трьох районах.

За інформацією начальника Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, у Броварському районі пошкоджено складське приміщення, у Бориспільському — виробниче.

В Обухівському районі пошкоджень зазнали три приватні домоволодіння та чотири транспортні засоби.

Загалом в області зафіксували пошкодження дев’яти об’єктів.

Водночас поліція Київщини повідомила про постраждалу внаслідок атаки в Бучанському районі. Травм зазнала 80-річна жінка, її будинок пошкоджено.

На місцях працюють правоохоронці та рятувальники, які фіксують наслідки російської атаки.

Вибухи в Україні: що відомо про атаку на Запоріжжя

За інформацією виконувача обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна, російські війська атакували Запоріжжя. Зафіксовано влучання по об’єктах міста. В одному з медичних закладів виникла пожежа. Звідти евакуювали п’ятьох людей.

За попередніми даними, один чоловік дістав легкі травми. Інших постраждалих у цьому медзакладі на момент повідомлення не було.

Згодом стало відомо, що внаслідок ранкової атаки пошкоджень зазнав ще один медичний заклад Запоріжжя. Також пошкоджено приміщення, автомобілі швидкої допомоги та цивільні автівки. За попередньою інформацією, там минулося без поранених.

Обстріл України сьогодні: наслідки на Дніпропетровщині

Уночі проти 25 вересня російські війська понад десять разів атакували безпілотниками два райони Дніпропетровської області. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджено магазини, поранення дістала 66-річна жінка. Вона лікується амбулаторно.

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Вибухи в Україні зараз: що відомо про атаку на Житомирщину

Уночі російські війська знову атакували Житомирську область. За інформацією начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, під ударом опинилися об’єкти транспортної інфраструктури.

Інформації про загиблих і постраждалих наразі немає.

Атака на Одещину: є загиблий і постраждалий

Ворог завдав серії масованих ударів по Одещині, атакувавши житловий сектор та логістичні приміщення поштового оператора.

Також зафіксовано пошкодження інфраструктури. На місцях триває ліквідація наслідків атаки, до роботи залучені всі відповідні служби. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними Сергія Лисака, стало відомо, що внаслідок ворожої атаки загинула людина. Ще один чоловік постраждав. Його госпіталізували. Наразі він перебуває у стані середньої тяжкості.

Обстріл України: яка ситуація на Черкащині

На Черкащині, попри інтенсивні повітряні тривоги, наслідків атаки не зафіксували.

За словами начальника ОВА Ігоря Табурця, від ранку 24 вересня сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи знешкодили десять російських безпілотників.

Скільки безпілотників збила ППО під час атаки 25 вересня

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 25 вересня, починаючи з 18:00 24 вересня, Росія атакувала Україну 295 ударними безпілотниками різних типів.

Серед них були дрони Shahed, зокрема 52 реактивні, Гербера, Бандероль і Дань-Т, а також безпілотники-імітатори типу Пародія.

За попередніми даними станом на 07:30, протиповітряна оборона збила або приглушила 267 ворожих БпЛА. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на чотирьох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака тривала, а в повітряному просторі залишалися ворожі безпілотники.

Головне фото: Михайло Семікін.

Напередодні Володимир Зеленський повідомив про те, що російська армія готується до проведення нової масованої атаки проти України.

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