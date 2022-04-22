Хитрий крок чи просто страх? Чому Путін відмовився від штурму Азовсталі

Як зрозумів уже весь світ, залізти у голову хворому диктатору означає лише нашкодити власній психіці та ще більше заплутатись у його планах. Усе, про що можна говорити впевнено – це лише варварські дії його армії.

Проте під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу Путін назвав штурм заводу Азовсталь у Маріуполі недоцільним. Також він наказав своєму поплічнику скасувати його.

І це після того, як вже було знищено 98% міста, яке воєнні злочинці вважають “столицею націоналістичного Азова”. Що ж змусило його передумати знищувати споруду? Та чи насправді зупиняться його війська у Маріуполі?

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Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що цей наказ може свідчити саме про те, що окупанти фактично не спроможні захопити підприємство, і вони це починають розуміти.

Вони зазнали величезних втрат, а наші захисники продовжують утримувати завод.

Міністерство оборони Великої Британії у своєму щоденному огляді в Twitter поділилось власним баченням ситуації. У відомстві зазначають, що рішення Путіна може, ймовірно, вказувати на те, що він прагне вивільнити свої війська для наступу на сході України.

Повноцінний штурм заводу російськими військами очікувано призвів би до великих втрат серед росіян, ще більше знижуючи їхню боєздатність.

Також Міноборони повідомляє, що, незважаючи на зміну пріоритету у цій війні, окупанти все одно потерпають від величезних втрат як в особовому складі, так і в техніці. Їх військо просто виснажене.

Чи стане легшою ситуація на Азовсталі

Загалом, можна сказати, що вона просто частково зміниться. Але тільки у тому разі, якщо одвічний брехун дотримається свого слова.

Штурм може просто змінитись на обстріли та бомбардування, але із застосуванням менших ресурсів. Тоді працюватиме тактика виснаження, й окупанти просто чекатимуть як шуліки на момент, коли ресурси полку Азов та мирних жителів на Азовсталі закінчаться.

Штурм – це спосіб захоплення фортець, або дуже добре захищених районів, що передбачає постійні швидкі та неочікувані напади, артилерійські обстріли, а також руйнування самих фортифікаційних споруд.

Тому одним із перших пояснень, чому Путін наказав зупинити штурм, може бути саме економічна причина.

Економічні причини зупинити штурм

Окупанти вже пристрастились до грабування як звичайних українців, так і наших підприємств. Вони викрадають не лише мирних жителів міст, але й трактори і обладнання заводів.

Тому не дивно, якби вони, мріючи про примарну перемогу, прагнули б залишити для себе один із найбільших металургійних комбінатів Європи Азовсталь.

Раніше він міг виробляти близько 4 млн тонн сталі, 3,5 млн тонн чавуну, 1,2 млн тонн прокатного заліза. Його продукцію використовували для будівництва кораблів, мостів та нафтопроводів.

Тому московський царьок може сподіватись дістати щось цінне звідти, поки його пішаки не зруйнували все вщент.

Військова версія зупинення штурму

Як і говорив Арестович, однією із причин може бути саме нездатність окупантів взяти Азовсталь. “Чому?” – запитаєте ви.

Це величезний завод, під яким розташоване практично ціле підземне місто з розгалуженою системою комунікацій. Дехто навіть вважає, що певні споруди можуть витримати ядерний удар, яким так хизується Путін.

Ворогу доступний лише один шлях для захоплення заводу – це сили піхоти. Проте такий наступ може тривати ще багато тижнів, а результати ніхто не може гарантувати.

Усі вже розуміють, наскільки добре підготовлені воїни Азову, зважаючи на те, що вони стримують противника, який переважає їх у кількості у десять разів.

Попри сподівання окупантів на те, що в українських військових та маріупольців можуть закінчитись ресурси, головною перевагою тих, хто перебуває на Азовсталі, є доступ до моря. Це дає необмежені запаси води, оскільки її можна легко перетворити на питну шляхом випарювання.

Політична версія та поспіх перед 9 травня

Як зазнаалося вище, наступ на Азовсталь може тривати ще дуже довго. Проте всі знають, що скоро 9 травня – сакральна за значенням дата для диктаторського режиму РФ. Усе населення могло б молитися на неї, якби хоч трохи мало щось спільне з чимось святим.

Британська розвідка впевнена, що Росія просто не здатна придушити опір у Маріуполі, а невиборчі атаки по місцевому населення свідчать про безсилість росіян перед міццю українців.

Російські військові, як і раніше, не можуть досягти своїх цілей так швидко, як їм хотілося б.

Вони продовжують поспішати та роблять через це ще більше помилок на полі бою. Очікується, що Путін захоче чимось повихвалятись на параді 9 травня та розповісти про досягнення так званої спецоперації.

Нескорений Маріуполь та величезні втрати російських військ вже практично неможливо приховувати від давно замилених очей росіян. Так, їм байдуже, що в Україні війна, але за свої м’які місця вони ще переживають. Та й для приниження сусідів їм необхідно почути бодай хоч про одну “перемогу” російської армії.

Тому ідея заморозити питання Азовсталі та просто оголосити про взяття Маріуполя, а також створення сухопутного коридору до анексованого Криму звучить як справжній порятунок для пропаганди.

Окрім того, вплинути на хід подій могла безкомпромісна заява президента України Володимира Зеленського з попередженням: якщо знищать українських захисників у Маріуполі – політичного діалогу більше не буде.

Нагадаємо, раніше морпіхи з Маріуполя просили про процедуру extraction. Читай, що це таке і як вона може врятувати тисячі життів.