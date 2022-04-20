Азовсталь розбомблений, бійці АЗОВу готові до евакуації — що відбувається в Маріуполі

Маріуполь з перших днів повномасштабної війни тримає оборону й захищає собою інші напрямки. Місто повністю розтрощене окупантами, а тисячі мирних жителів ховаються у підвалах й сподіваються на деблокаду чи принаймні безпечну евакуацію.
Заступник командира полку Азов капітан Святослав Паламар розповів в ефірі телемарафону, чи готові українські бійці покинути місто та яка ситуація там станом на 20 квітня.
У Маріуполі працює техніка з позначками V. Це свідчить про те, що вони (росіяни — ред.) кинули сюди свіжі сили. Це ті підрозділи, що були під Києвом. Нам вдалося знищити один танк, — розповів Паламар.
У Маріуполі працює техніка з позначками V. Це свідчить про те, що вони (росіяни — ред.) кинули сюди свіжі сили. Це ті підрозділи, що були під Києвом. Нам вдалося знищити один танк, — розповів Паламар.
Проте сили нерівні. Росіяни настільки бояться українських захисників, що кинули на захоплення міста техніки та людської сили у кілька тисяч разів більше, ніж нашої.
Проте, за словами заступника командира, полк АЗОВ у полон рашистам здаватися не збирається. Бійці погодяться лише на евакуацію силами третіх країн.
Цивільні також не хочуть виходити з укриттів для евакуації, яку оголосила РФ, адже довіри до росіян не мають. Досі ніхто з інших країн не погодився надати гарантії безпеки евакуації мирного населення з Маріуполя.
Рашисти невпинно гатять по заводу Азовсталь, де переховується принаймні 1000 цивільних людей.
Фактично весь Азовсталь уже розбомблений. Ми знаємо про декілька підвалів, у яких перебувають цивільні. У кожному з них 80-100 мирних громадян, зокрема діти, — зазначив Паламар.
Фактично весь Азовсталь уже розбомблений. Ми знаємо про декілька підвалів, у яких перебувають цивільні. У кожному з них 80-100 мирних громадян, зокрема діти, — зазначив Паламар.
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