Азовсталь розбомблений, бійці АЗОВу готові до евакуації — що відбувається в Маріуполі

Маріуполь з перших днів повномасштабної війни тримає оборону й захищає собою інші напрямки. Місто повністю розтрощене окупантами, а тисячі мирних жителів ховаються у підвалах й сподіваються на деблокаду чи принаймні безпечну евакуацію.

Заступник командира полку Азов капітан Святослав Паламар розповів в ефірі телемарафону, чи готові українські бійці покинути місто та яка ситуація там станом на 20 квітня.

У Маріуполі працює техніка з позначками V. Це свідчить про те, що вони (росіяни — ред.) кинули сюди свіжі сили. Це ті підрозділи, що були під Києвом. Нам вдалося знищити один танк, — розповів Паламар.

Проте сили нерівні. Росіяни настільки бояться українських захисників, що кинули на захоплення міста техніки та людської сили у кілька тисяч разів більше, ніж нашої.

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Проте, за словами заступника командира, полк АЗОВ у полон рашистам здаватися не збирається. Бійці погодяться лише на евакуацію силами третіх країн.

Цивільні також не хочуть виходити з укриттів для евакуації, яку оголосила РФ, адже довіри до росіян не мають. Досі ніхто з інших країн не погодився надати гарантії безпеки евакуації мирного населення з Маріуполя.

Рашисти невпинно гатять по заводу Азовсталь, де переховується принаймні 1000 цивільних людей.

Фактично весь Азовсталь уже розбомблений. Ми знаємо про декілька підвалів, у яких перебувають цивільні. У кожному з них 80-100 мирних громадян, зокрема діти, — зазначив Паламар.

Повне звернення дивися у відео.

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