Великодньому перемир’ю бути? Україна відреагувала на пропозицію ООН 

Міністерство закордонних справ України відреагувало на пропозицію генерального секретаря ООН Антоніо Гуттеріша запровадити Великодню чотириденну “гуманітарну паузу” в Україні, починаючи з Чистого Четверга (21 квітня).
Цілком поділяємо думку, що гуманітарна пауза є необхідною для безпечної евакуації тисяч цивільних осіб, які бажають покинути небезпечні зони триваючих та можливих бойових дій, насамперед з багатостраждального Маріуполя.
Цілком поділяємо думку, що гуманітарна пауза є необхідною для безпечної евакуації тисяч цивільних осіб, які бажають покинути небезпечні зони триваючих та можливих бойових дій, насамперед з багатостраждального Маріуполя.
Про це написало МЗС на своєму сайті.
Відомство також подякувало ООН за готовність забезпечити населення найбільш постраждалих районів України потрібною гуманітарною допомогою.
Міністерство закликало Росію припинити напади на цивільні об’єкти нашої країни для захисту мирного населення, гуманітарного персоналу та журналістів.
Блокада українських міст має припинитися, щоб у людей була змога виїхати гуманітарними коридорами.
Маріуполь перебуває в оточенні від початку березня. Місто майже повністю зруйноване внаслідок бойових дій, ударів ворожої артилерії та авіації. Командир 36 полку морських піхотинців Сергій Волинський просить процедуру extraction для українських військових та мирних жителів.