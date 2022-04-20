Посилена робота поліції та можливі провокації від росіян: до чого потрібно готуватися вірянам на Великдень 2022

Секретар РНБО Олексій Данілов попередив про те, що цьогоріч на Великдень можливі серйозні провокації зі сторони росіян та російських диверсійно-розвідувальних груп. Навіть Міністерство культури радить не приходити на Великодні служби.
Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі телемарафону розповів, чи готова поліція забезпечити правопорядок в недільну Великодню службу, а також до яких провокацій з боку РФ вірянам варто приготуватися.
За словами першого заступника МВС, питання безпеки парафіян під час богослужінь обговорювалося на найвищому рівні влади.
Зроблено все, щоб забезпечити, з одного боку, побажання вірян, оскільки це є одним із ключових християнських свят, а з іншого боку — максимально підстрахуватися щодо безпекових ризиків, — розповів Єнін.
Зроблено все, щоб забезпечити, з одного боку, побажання вірян, оскільки це є одним із ключових християнських свят, а з іншого боку — максимально підстрахуватися щодо безпекових ризиків, — розповів Єнін.
Комендантська година продовжуватиме діяти попри свято, а 24 квітня діятиме посилений режим служби поліції в районі ключових храмів, особливо в період максимального приходу вірян.
Пан Єнін зазначив, що російські служби та ДРГ можуть намагатися зірвати богослужіння, тому українські вибухотехніки перевірятимуть всі храми на вибухонебезпечні предмети.
Тому вірян варто поводитися обережно, а найкращим варіантом буде послухати церковну службу онлайн.
Напередодні радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів про високу ймовірність діяльності російських ДРГ в Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях.
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