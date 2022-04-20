Україна

Посилена робота поліції та можливі провокації від росіян: до чого потрібно готуватися вірянам на Великдень 2022

Олена Яковлєва, редакторка сайту 20 Квітня 2022, 11:30

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Великдень 2022 - посилений режим поліції та можливі провокації Росії

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