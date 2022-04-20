Посилена робота поліції та можливі провокації від росіян: до чого потрібно готуватися вірянам на Великдень 2022

Секретар РНБО Олексій Данілов попередив про те, що цьогоріч на Великдень можливі серйозні провокації зі сторони росіян та російських диверсійно-розвідувальних груп. Навіть Міністерство культури радить не приходити на Великодні служби.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі телемарафону розповів, чи готова поліція забезпечити правопорядок в недільну Великодню службу, а також до яких провокацій з боку РФ вірянам варто приготуватися.

Додаткові заходи безпеки на Великдень

За словами першого заступника МВС, питання безпеки парафіян під час богослужінь обговорювалося на найвищому рівні влади.

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Зроблено все, щоб забезпечити, з одного боку, побажання вірян, оскільки це є одним із ключових християнських свят, а з іншого боку — максимально підстрахуватися щодо безпекових ризиків, — розповів Єнін.

Комендантська година продовжуватиме діяти попри свято, а 24 квітня діятиме посилений режим служби поліції в районі ключових храмів, особливо в період максимального приходу вірян.

Які провокації можливі на Великдень 2022

Пан Єнін зазначив, що російські служби та ДРГ можуть намагатися зірвати богослужіння, тому українські вибухотехніки перевірятимуть всі храми на вибухонебезпечні предмети.

Тому вірян варто поводитися обережно, а найкращим варіантом буде послухати церковну службу онлайн.

Напередодні радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів про високу ймовірність діяльності російських ДРГ в Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях.

Читай, як проходитиме Великдень 2022 та чи вплине на свято комендантська година.