Усиленная работа полиции и возможные провокации от россиян: к чему нужно готовиться верующим на Пасху 2022

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил о том, что на Пасху в этом году возможны серьезные провокации со стороны россиян и российских диверсионно-разведывательных групп. Даже Министерство культуры советует не приходить на Пасхальные службы.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире телемарафона рассказал, готова ли полиция обеспечить правопорядок в воскресную Пасхальную службу, а также к каким провокациям со стороны РФ верующим следует быть готовыми.

Дополнительные меры безопасности на Пасху

По словам первого заместителя МВД, вопрос безопасности прихожан во время богослужений обсуждался на самом высоком уровне власти.

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Сделано все, чтобы обеспечить, с одной стороны, пожелания верующих, поскольку это является одним из ключевых христианских праздников, а с другой — максимально подстраховаться по рискам безопасности, — рассказал Енин.

Комендантский час будет продолжать действовать на праздник, а 24 апреля будет действовать усиленный режим службы полиции в районе ключевых храмов, особенно в период максимального прихода верующих.

Какие провокации возможны на Пасху 2022 года

Енин отметил, что российские службы и ДРГ могут пытаться сорвать богослужение, поэтому украинские взрывотехники будут проверять все храмы на взрывоопасные предметы.

Так что верующим следует вести себя осторожно, а лучшим вариантом будет послушать церковную службу онлайн.

Накануне советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал о высокой вероятности деятельности российских ДРГ в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Читай, как пройдет Пасха 2022 и повлияет ли на праздник комендантский час.