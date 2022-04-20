Усиленная работа полиции и возможные провокации от россиян: к чему нужно готовиться верующим на Пасху 2022

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил о том, что на Пасху в этом году возможны серьезные провокации со стороны россиян и российских диверсионно-разведывательных групп. Даже Министерство культуры советует не приходить на Пасхальные службы.
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире телемарафона рассказал, готова ли полиция обеспечить правопорядок в воскресную Пасхальную службу, а также к каким провокациям со стороны РФ верующим следует быть готовыми.
По словам первого заместителя МВД, вопрос безопасности прихожан во время богослужений обсуждался на самом высоком уровне власти.
Сделано все, чтобы обеспечить, с одной стороны, пожелания верующих, поскольку это является одним из ключевых христианских праздников, а с другой — максимально подстраховаться по рискам безопасности, — рассказал Енин.
Сделано все, чтобы обеспечить, с одной стороны, пожелания верующих, поскольку это является одним из ключевых христианских праздников, а с другой — максимально подстраховаться по рискам безопасности, — рассказал Енин.
Комендантский час будет продолжать действовать на праздник, а 24 апреля будет действовать усиленный режим службы полиции в районе ключевых храмов, особенно в период максимального прихода верующих.
Енин отметил, что российские службы и ДРГ могут пытаться сорвать богослужение, поэтому украинские взрывотехники будут проверять все храмы на взрывоопасные предметы.
Так что верующим следует вести себя осторожно, а лучшим вариантом будет послушать церковную службу онлайн.
Накануне советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал о высокой вероятности деятельности российских ДРГ в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.
Читай, как пройдет Пасха 2022 и повлияет ли на праздник комендантский час.